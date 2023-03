Ukraine-Ticker: Stadt Awdijiwka zur Evakuierung aufgerufen

06.36 Uhr: Chöre aus aller Welt sangen für Frieden in der Ukraine

Chöre aus aller Welt haben am Sonntag für den Frieden in der Ukraine gesungen. Allein in der spanischen Hauptstadt Madrid, wo die Chor-Initiative vor einem Jahr begann, versammelten sich am Mittag rund 300 Sängerinnen und Sänger vor dem Kunstmuseum Reina Sofía und stimmten Lieder für den Frieden an. Chöre aus 81 verschiedenen Städten in neun Ländern beteiligten sich an der Simultan-Aktion. Die Chöre kamen aus der Ukraine, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Dänemark, Deutschland, Portugal und Venezuela.

06.18 Uhr: Konflikt um Kiewer Höhlenkloster spitzt sich zu

Die ukrainische Regierung hat für Mittwoch eine Räumung des Kiewer Höhlenklosters angedroht. Polizisten kontrollieren die Fahrzeuge, um sicherstellen, dass kein Eigentum Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOK) abtransportiert wird, die die Anlage verwaltet. Das als Lawra bekannte Höhlenkloster, das mehrere Kirchen sowie Kloster- und Museumsgebäude umfasst, steht im Zentrum eines umfassenderen Religionskonflikts, der sich parallel zum Krieg abspielt. Die ukrainische Regierung geht schon seit längerem gegen die UOK vor. Grund sind deren historische Verbindungen zur Russisch-Orthodoxen Kirche. Die ukrainische Regierung wirft der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche vor, auf der Seite Russlands zu stehen.

06.10 Uhr: Selenskyj fordert Mitgefühl für Frontkämpfer

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Mitbürger zu mehr Unterstützung der Soldaten ihres Landes im Krieg gegen den russischen Aggressor aufgerufen. Während teils weit entfernt an der Front gekämpft werde, dürften der Krieg und seine Akteure im Hinterland nicht aus dem ständigen Bewusstsein rücken. "Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, bitte unterstützen Sie unsere Soldaten, wann immer Sie können", sagte er am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. Aus dem Kampf zurückkehrende Soldaten brauchten jede nur mögliche Unterstützung der Bevölkerung.

05.40 Uhr: IAEA-Chef Grossi Russland offenbar bald zu erneuten Gesprächen in Moskau

Ein Besuch des Chefs der UN-Atomaufsicht IAEA, Rafael Grossi, in Moskau ist einem russischen Medienbericht zufolge in naher Zukunft möglich. Grossi, kündigte am Samstag an, dass er im Laufe der Woche das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine besuchen werde, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Auf die Frage, ob Russland plane, Grossi nach Moskau einzuladen, sagt der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, dies sei "durchaus realistisch", berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA. "Nicht kommende Woche, aber etwas später könnte der Besuch von Rafael Grossi in Russland stattfinden." Grossi drängt auf die Einrichtung einer Sicherheitszone um Saporischschja.

05.30 Uhr: Ukrainische Stadt Awdijiwka zur Evakuierung aufgerufen

Der Chef der ukrainischen Militärverwaltung in Awdijiwka ruft die Bewohner der Stadt zur Evakuierung auf. Offiziellen Angaben zufolge leben noch etwa 2000 Zivilisten in Awdijiwka in der Region Donezk, etwa 90 Kilometer südwestlich des umkämpften Bachmuts. Die Evakuierung der noch in der Stadt verbliebenen Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen habe begonnen und der Mobilfunkempfang werde bald abgeschaltet, "weil es in der Stadt Spitzel der russischen Besatzer gibt", schreibt der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Witali Barabasch, auf Telegram. Am Sonntag beschoss Russland laut ukrainischen Angaben zwei Hochhäuser in Awdijiwka. Russland bestreitet, in dem seit 13 Monaten andauernden Krieg gegen sein Nachbarland Zivilisten ins Visier genommen zu haben.