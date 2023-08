Unbestätigter Tod von Prigoschin: "Feinde Russlands freuen sich"

Der russische Journalist Andrej Sacharow bestätigte, dass Jewgeni Prigoschin aus Afrika nach Russland geflogen war, und zwar mit dem gesamten Führungsstab des Wagner PMC an Bord: "Es wäre ein Wunder, wenn er in einem anderen Flugzeug sitzen würde."

"Zu symbolisch, um ein Unfall zu sein"

Der russische Parlaments-Abgeordnete Jewgeni Popow sagte: "Das ist ein Terroranschlag am russischen Himmel. Er muss untersucht werden. Die Täter müssen sich verantworten." Blogger Jegor Jerschow schrieb: "Unabhängig davon, ob Prigoschin noch lebt oder nicht, werden potenzielle neue Rebellen ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Und nein, das bedeutet nicht, dass es keine Rebellen mehr geben wird. Das Vorbild Dschugaschwili [Stalin] ist hier äußerst bezeichnend." Einer weiterer Blogger meinte: "Solche Unfälle passieren in Russland nicht. Es ist wie bei der Mafia, wenn jemand dem Abtrünnigen die ganze Schuld gibt, sein Gegner sei die gesamte Mafia, und nachts töten sie ihn dann. Es sieht zu ungeschickt aus, um wahr zu sein, zu symbolisch, um ein Unfall zu sein."

Auf der russischen Wikipedia-Seite wurde noch vor einer offiziellen Bestätigung Prigoschins Tod gemeldet. Angeblich ist noch eine zweite Maschine der Wagner-Privatarmee in der Luft gewesen. Vertraute des Söldnerführers erinnerten daran, dass er auch 2019 von den Medien schon mal "begraben" worden war - fälschlich, wie sich herausstellte. Russische Medien wie die St. Petersburger Zeitung "Fontanka" meldeten, die engsten Vertrauten von Prigoschin bekämen keinen Kontakt mehr zu ihm.

"Sehr große Veränderungen im Machtsystem"

Ungeachtet der fragilen Faktenlage entbrannt im russischsprachigen Netz eine heftige und düstere Debatte: "Der Aufstand von Prigoschin ist vorbei. Und alles fängt gerade erst an. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat sich gleichzeitig in beide Beine geschossen. Auch wenn sie es dort noch nicht merken", so Blogger Stanislaw Belkowski. Ein weiterer Diskutant schrieb: "Sollte sich der Tod von Prigoschin bestätigen und die Ursache des Flugzeugabsturzes als Terroranschlag oder Zerstörung durch Luftverteidigungssysteme bezeichnet werden, wird der russische Teil der Telegram-Blogs unverzüglich die Namen der beiden Hauptverdächtigen nennen [Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow]. Es kann durchaus sein, dass dieser Fall zum Auslöser für große personelle Veränderungen im russischen Machtsystem wird. Sehr großen."

Es sei "gefährlich", in Russland Patriot zu sein, bemerkte ein Nationalist, ein weiterer warnte: "Die Ermordung Prigoschins hätte katastrophale Folgen. Die Auftraggeber verstehen die Stimmung in der Armee und deren Moral überhaupt nicht."

"Unmöglich, den Krieg zu gewinnen"

Ähnlich apokalyptisch hieß es in einem weiteren Blog: "Ein solches Ende der Rebellion von Jewgeni Prigoschin zieht einen Schlussstrich unter die Spezialoperation. Danach wird es nicht mehr möglich sein, den Krieg ernsthaft fortzusetzen. Etwas am System ist völlig kaputt, etwas Anständiges und Soldatisches. Ohne das ist es unmöglich, den Krieg zu gewinnen. Aber Sie können weiterhin Ressourcen verschwenden. Auf der symbolischen Ebene zieht alles, was gerade passiert, endgültig einen Schlussstrich unter einer bestimmten Ära des russischen Staates."

Die Wagner-Kommandeure würden eine Videobotschaft versenden, sobald sie Klarheit über Prigoschins Schicksal hätten, hieß es. Einer der Netzkommentatoren spekulierte über ein abermaliges Zerwürfnis im Putin-Führungskreis: "Niemand kennt den Kern der Vereinbarungen [des Kremls] mit Prigoschin vom 24. Juni. Eines ist klar: Der Grund für das, was heute passiert ist, war, dass eine der Parteien beschlossen hat, diese Vereinbarungen nicht zu erfüllen."

"Wer vergiftet Putin?"

In Leserforen begann ein erbitterter Kampf um die Deutungshoheit: "Gut gemachte Luftverteidigung. Den Himmel von Trümmern befreit. Um die Piloten ist es natürlich schade, aber es ist kostspieliger, einen Verräter zu befördern." Ein russischer Leser fühlte sich an den Röhm-Putsch der Nazis erinnert, als Hitler 1934 einen seiner gefährlichsten innerparteilichen Gegner und dessen Kumpane beseitigen ließ. Ein weiterer Leser der St. Petersburger Zeitung "Fontanka" fragte: "Wer wird jetzt Putin vergiften?" Ein Kommunist meinte: "Zu unserer Sowjetzeit gab es keine Privatflugzeuge. Die Menschen lebten wie Menschen. Sie verehrten Lenin und Karl Marx."

Der Söldnerführer hatte einen Aufstand gegen Putin versucht, der jedoch bereits nach einem Tag gescheitert war. Seitdem war darüber diskutiert worden, warum Putin seinen Gegner nicht inhaftieren ließ. Prigoschin und seinen Leuten war ein neues Quartier in Belarus zugewiesen worden. Dort jedoch soll es Konflikte mit dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko gegeben haben, weil der nicht bereit gewesen sein soll, die Truppe anstelle des Kremls zu finanzieren.

"Politik der offenen Fenster"

Im Juli, also nach der Rebellion von Ende Juni, hatte US-Außenminister dem Fachportal Politico zufolge bei einer Tagung in Aspen gesagt: "An Prigoschins Stelle wäre ich sehr besorgt. Die NATO verfolgt eine Politik der offenen Tür, Russland eine Politik der offenen Fenster." Eine Anspielung darauf, dass mehrere russische Spitzenmanager tot vor ihren Wohnungen aufgefunden wurden, wobei die Behörden jeweils von "Suizid"-Versuchen ausgegangen waren.

Artikel wird laufend aktualisiert