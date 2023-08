Wagner-Chef Prigoschin offenbar bei Flugzeugabsturz getötet

Von "Putins Koch" zum Verräter

Prigoschin hatte im Juni - auf den Tag genau zwei Monate vor dem Flugabsturz - seine Kämpfer zum Marsch auf Moskau aufgerufen, unter anderem weil die russische Militärführung angeblich einen Angriff auf Wagner-Söldner befohlen hatte. Den Aufstand brach er allerdings rasch wieder ab und willigte ein, gemeinsam mit seinen Kämpfern nach Belarus ins Exil zu gehen. Im Gegenzug sollten sie nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Als Putin noch in der St. Petersburger Stadtverwaltung arbeitete, soll er in Prigoschins Restaurant eingekehrt sein. Später machte Prigoschin, der mehrere Jahre wegen Raubs in Haft saß, als Essenslieferant für den Kreml Karriere, daher rührt sein Beiname "Putins Koch". Als Reaktion auf die Meuterei nannte der Kremlchef Prigoschin allerdings einen Verräter. Dass er trotz der Revolte nicht hart bestraft wurde, hatte in Russland Verwunderung ausgelöst. Bei Soldaten war Prigoschin wegen seiner Kritik an der regulären Armeeführung und einigen Erfolgen seiner Söldner auf dem Schlachtfeld beliebt.

Die von ihm aufgebaute Söldnertruppe Wagner erfüllte für Russlands Staatsmacht erst inoffizielle Spezialaufträge in Syrien, später auch in mehreren Staaten Afrikas. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten Prigoschin und die Kämpfer seiner Privatarmee Wagner eine große Rolle gespielt, insbesondere bei der verlustreichen Eroberung der Stadt Bachmut. Am Donnerstag ist es genau anderthalb Jahre her, dass Putin den Angriff auf das Nachbarland befahl. Die Invasion begann am 24. Februar 2022. Am Donnerstag ist auch der Nationalfeiertag, an dem die Ukraine ihre 1991 erklärte Unabhängigkeit feiert.

Zuletzt soll Prigoschin in Afrika gewesen sein

Auch wenn viele seiner Kämpfer, wie abgesprochen, nach dem kurzzeitigen Aufstand nach Belarus gingen - Prigoschin selbst soll immer wieder nach Moskau geflogen sein. Anfang der Woche tauchte er dann in einem Video auf, das von Wagner-nahen Gruppierungen in Onlinenetzwerken verbreitetet wurde. Darin berichtete er, sich in Afrika zu befinden. Vor dem Hintergrund einer Wüstenlandschaft sagte Prigoschin, er arbeite daran, "Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier zu machen".

Unklar ist, was aus den mehreren Tausend Wagner-Kämpfern wird, die nach der Meuterei nach Belarus gegangen sind und nun ihren Anführer verloren haben.

Biden zeigt sich wenig überrascht

Der Tod von Wagner-Chef Prigoschin bei dem Flugzeugabsturz wäre nach Ansicht der US-Regierung keine Überraschung: Präsident Biden sagte am Rande eines Urlaubsaufenthaltes im US-Bundesstaat Kalifornien, er wisse nicht genau, was passiert sei, er sei aber nicht überrascht. Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, betonte Biden: "Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt."

Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak erklärte derweil in Onlinenetzwerken, der Flugzeugabsturz sei "ein Signal Putins an die russischen Eliten" vor der Präsidentschaftswahl 2024. Es bedeute "Vorsicht! Illoyalität bedeutet Tod".

Mit Informationen von dpa, AP, AFP und Reuters.