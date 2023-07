Post-Covid: Erwerbsminderungsrente in 1.000 Fällen bewilligt

Die Deutsche Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr in 1.000 Fällen Erwerbsminderungsrenten für Betroffene von Post-Covid bewilligt. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 1.088 Erwerbsminderungen in Zusammenhang mit Covid-19 erstmals bewilligt worden - 1.000 aufgrund von Post-Covid.

2021 waren es 89 Erwerbsminderungsrenten im Zusammenhang mit Corona-Infektionen, 13 davon aufgrund von Post-Covid-Leiden. Diese Zahlen nannte eine Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung der "Rheinischen Post".

Post-Covid als Langzeitproblem

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte gestern mehr Unterstützungsangebote für Menschen mit langwierigen Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen in Aussicht gestellt. Er stellte ein Long-Covid-Programm vor, das unter anderem ein Informationsportal und 40 Millionen Euro als Forschungsförderung vorsieht.

Unter Long-Covid versteht man teils schwere Beschwerden, die nach einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten. Post-Covid beschreibt das Krankheitsbild mehr als zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion. Mit Post-Covid waren Ende vergangenen Jahres knapp 335.000 Menschen in Arztpraxen in Behandlung, teilte das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) nach Abrechnungsdaten mit. Untersuchungen zufolge haben in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen weiterhin Folgen einer Corona-Infektion. Viele könnten nur noch teilweise arbeiten oder seien berufsunfähig.

Hausärzte drängen auf Entlastungen für Patienten und Angehörige

Der Deutsche Hausärzteverband hat mehr Entlastungsangebote für Long-Covid-Patientinnen und -Patienten sowie deren Angehörige gefordert. "Aus unseren Praxen wissen wir, dass viele betroffene Patientinnen und Patienten enorm auf die Unterstützung ihrer Angehörigen angewiesen sind, um ihr tägliches Leben meistern zu können", sagte die Vize-Bundesvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth der "Rheinischen Post". "Eine Förderung der Gesundheitsversorgung im häuslichen Umfeld wie auch eine Stärkung von Unterstützungsangeboten, die Erkrankte und deren Angehörige direkt in ihrem Alltag entlasten, erachten wir daher als wichtige Maßnahmen", sagte sie.