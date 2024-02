Frankreich jubelt im Single-Mixed, Strelow/Voigt auf Platz sechs

Und wieder jubelt Frankreich bei der Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto: Lou Jeanmonnot und Quentin Fillon Maillet sind in der Single-Mixed-Staffel zu Gold gerast. Lange Zeit war ihnen das norwegische Top-Duo Johannes Thingnes Bo und Ingrid Landmark Tandrevold dicht auf den Fersen, doch Tandrevold patzte beim letzten Schießen, musste in die Strafrunde und verschenkte Gold.

Für die Norweger blitzte die Medaille am Ende zumindest Bronze (+27.40s/1 Fehler +7 Nachlader). Silber ging an Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel aus Italien (+24.60s /0+5).

Das deutsche Staffel-Duo Vanessa Voigt und Justus Strelow, die im Januar noch die WM-Generalprobe in der Disziplin sensationell gewinnen konnten, blieben hinter den Erwartungen zurück. Sie wurden am Ende Sechste (+1:04.60 Minuten /4 Nachlader). Strelow ließ extra das Einzel-Rennen aus, um sich für die Single-Mixed-Staffel zu schonen. Der Plan ging am Ende nicht auf: "Läuferisch hab ich mich extrem schwer getan. Ich hab es nicht geschafft, auf der Strecke mitzuhalten", sagte der 27-jährige Sachse.

Voigt stark am Schießstand, Strelow schwächelt auf Loipe

Strelow wurde schnell durchgereicht. Schon nach den beiden ersten Stopps am Schießstand hatte er 20 Sekunden Rückstand und übergab als Neunter an seine Staffel-Partnerin Voigt. Die konnte mit einer lupenreinen Schießleistung erst zwar noch Plätze gut machen - doch die Top-Nationen Frankreich und Norwegen waren nicht mehr einzuholen.

"Die vorne haben nicht einmal gepatzt, keine Chance da mitzuhalten, aber das ist Single-Mixed, das geht so schnell", sagte die 26-Jährige nach dem Rennen im ARD-Interview. Voigt hatte im Einzel noch ein sensationelles Rennen gezeigt und wurde Sechste.

Nach dem Ruhetag am Freitag geht es am Samstag in Nove Mesto weiter. Es stehen die jeweiligen Staffeln der Frauen (13.45 Uhr) und Männer (16.30 Uhr) auf dem Programm. Am Sonntag beschließen die jeweiligen Massenstarts die WM.