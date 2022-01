So wirkt Omikron sich bisher auf die kritische Infrastruktur aus

Seit der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante herrscht die Sorge wegen möglicher Ausfälle in wichtigen Bereichen der Infrastruktur des Landes. Vor dem Jahreswechsel waren Kontaktbeschränkungen verschärft worden, aber auch Isolations- und Quarantänevorgaben gelockert. Das Ziel: Nicht zu viel Personal sollte gleichzeitig ausfallen. Einige Sektoren melden inzwischen Probleme, andere nicht.

Lage in den Kliniken angespannt

In Kliniken werden derzeit überdurchschnittlich hohe Personalausfälle beklagt. Fast drei Viertel der Krankenhäuser berichten von höheren Personalausfällen in patientennahen Bereichen als um diese Jahreszeit üblich. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts unter mehr als 240 Kliniken hervor. Dem Vorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, zufolge, lassen die Daten vermuten, "dass die deutlich höheren Personalausfälle auf Omikron-Infektionen bei Krankenhausmitarbeitenden zurückzuführen sind."

Jedes zweite Krankenhaus gab in der Umfrage an, wegen des Personalmangels derzeit seine Betten auf den Allgemeinstationen nicht voll betreiben zu können, fast jedes zweite sagt dies über seine Intensivstationen. Besonders hoch ist der Krankenstand nach Angaben der Krankenhausgesellschaft unter den Pflegekräften.

Bei weiter so rasant steigenden Corona-Infektionszahlen sieht die Ärzteorganisation Marburger Bund die Kliniken bereits in wenigen Tagen an ihrer Belastungsgrenze. "Spätestens Anfang Februar wird es in den Krankenhäusern deutschlandweit sehr eng werden, wenn die Infektionszahlen weiterhin in diesem Tempo steigen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Permanenter Ausnahmezustand" an den Schulen

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands sprach vor wenigen Tagen im Interview bei "Welt" von einem "permanenten Ausnahmezustand" an den meisten Schulen, von "deutlich erhöhten Infektionszahlen" und gestiegenen Quarantänemaßnahmen bei Lehrkräften und Schülern.

Nach den aktuellsten Zahlen der Kultusministerkonferenz zur Corona-Lage an Schulen in der Woche vom 10. bis 16. Januar, waren deutschlandweit gut 28.000 Schulen und Berufsschulen mit etwa 10 Millionen Schülerinnen und Schülern, zu denen Rückmeldungen aus den Bundesländern vorlagen, 77.000 Corona-Fälle bei Schülerinnen und Schülern bekannt. Das waren 10.000 weniger als vor Weihnachten. Hinzu kamen rund 111.000 Quarantäne-Fälle, etwa genauso viele wie vor den Weihnachtsferien. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen gerade in den vergangenen Tagen noch einmal enorm angestiegen.