BR24live: Regierungserklärung - Scholz wirbt um Vertrauen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

In seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Bürgern verlässliche staatliche Leistungen zugesichert – ungeachtet der Haushaltskrise. "Der Staat wird seinen Aufgaben weiterhin gerecht", versicherte Scholz im Bundestag. Im Alltag der Menschen werde sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt nichts ändern, "völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder Bafög bekommen, eine Rente oder Wohngeld".

Zugleich stimmte Scholz die Menschen aber auch auf Einsparungen ein. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts schaffe eine neue Realität, die es schwieriger mache, wichtige Ziele in Deutschland zu erreichen. Denn die Republik sei in den vergangenen Jahren von unvorhergesehenen äußeren Krisen erschüttert worden. Deutschland stehe nun vor Herausforderungen, wie sie das Land "in dieser Konzentration und Härte wohl noch nie erlebt" habe. In den Haushaltsberatungen gelte es, Spielräume auszuloten, Schwerpunkte zu setzen "und natürlich auch Ausgaben zu beschränken". Wo konkret er Sparpotenzial sieht, sagte Scholz nicht.

Energiepreisbremsen werden beendet

Der Kanzler kündigte zwar an, dass die Strom- und Gaspreisbremsen in Deutschland zu Beginn nächsten Jahres beendet werden. Das sei möglich, weil überall wieder Tarife verfügbar seien, die unterhalb der Obergrenzen der Preisbremsen lägen. Die Gasspeicher seien so gut gefüllt, dass mit keinen plötzlichen Preissprüngen zu rechnen sei. Sollten die Preise aber unerwartet wieder steigen, sei die Bundesregierung jederzeit in der Lage, kurzfristig gegenzusteuern.

Die Bürgerinnen und Bürger können sich laut Scholz darauf verlassen, dass der Staat seine Zusagen einhalte. Niemand werde alleingelassen mit den Herausforderungen, "mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben". Es um den Zusammenhalt im Land, um den Sozialstaat. "Wir alle kommen besser zurecht, wenn wir niemanden zurücklassen."

Scholz hält am Modernisierungskurs fest

An der geplanten Modernisierung der Wirtschaft will der Kanzler trotz der Milliardenlöcher im Haushalt festhalten. Seiner Ansicht nach wäre es ein "unverzeihlicher Fehler", die Modernisierung des Landes zu vernachlässigen. Sie schaffe die Voraussetzung für gute Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft.

Nur wenn Deutschland sich modernisiere, werde es auch künftig auf unvorhergesehene Krisen kraftvoll reagieren können. "Die großen Modernisierungsvorhaben für unser Land sind nicht hinfällig geworden. Im Gegenteil." Nach Jahren des Stillstands müsse jetzt Tempo gemacht und der Reformstau gelöst werden. Weltweit investierten Länder in moderne und digitale Infrastruktur, saubere Energieversorgung und klimafreundliche Technologien. In den nächsten Jahren entscheide sich, wo künftig Innovation und Wohlstand zuhause seien. "Ich will, dass Deutschland ganz vorne dabei ist."

Scholz: Urteil betrifft auch Bundesländer

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 in den Klima- und Transformationsfonds für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber nachträglich für Projekte für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden.

Scholz betonte, das Urteil betreffe die bisherige Praxis des Bundes genauso wie jene vieler Bundesländer, die zum Teil in ähnlicher Weise wie der Bund Sondervermögen nutzten.

Mit Informationen von dpa, AFP und epd.