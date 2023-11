Studie: In Bayern fehlen rund 70.000 Kita-Plätze

Seit zehn Jahren haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder – doch viele Familien gehen leer aus. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fehlten 2022 im Freistaat 70.100 Betreuungsplätze. "Bayern kann den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach wie vor nicht bedarfsgerecht erfüllen. Die Kinder bekommen keinen Zugang zu frühkindlicher Bildung, während die Eltern Familie und Beruf schwieriger vereinbaren können", sagt Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung.

Etwa 30 Prozent der unter Dreijährigen in Bayern seien im vergangenen Jahr in einer Kindertagesstätte betreut worden - etwas weniger als im Bundesdurchschnitt. Insgesamt wünschten sich aber 42 Prozent der Eltern für ein Kind in dieser Altersgruppe eine Betreuung.

Auch bei den älteren Kindern hätten Anspruch und Wirklichkeit ein paar Prozentpunkte auseinandergelegen. 98 Prozent der Eltern gaben demnach an, einen Kita-Platz zu wollen. Die Betreuungsquote habe 2022 aber nur bei 92 Prozent gelegen.

Mögliche Übergangslösung: Kürzere Kita-Öffnungszeiten

Bis 2030 könne sich die Lücke mit den entsprechenden Bemühungen um neues Personal schließen, sagte Bock-Famulla. In der Zwischenzeit müsse aber auch über eine Übergangslösung nachgedacht werden. Die Stiftung schlägt dafür auch kürzere Öffnungszeiten in den Kitas vor. Eine Verkürzung auf sechs Stunden am Tag könnte dazu führen, dass schon 2025 alle Eltern bei Bedarf einen Platz bekämen. Ein Teil der Eltern wünsche sich ohnehin die Option, kürzere Betreuungszeiten buchen zu können. Die Arbeitszeiten der Eltern müssten aber dann an die Öffnungszeiten der Kitas angepasst werden.

Außerdem fordern die Autoren, weiterhin Quereinsteiger für die Arbeit in den Kitas zu gewinnen. Diese müssten sich dann aber auch durch eine berufsbegleitende Ausbildung qualifizieren. Auch zusätzliche Mitarbeitende in der Verwaltung und in der Hauswirtschaft könnten die Erzieherinnen und Erzieher entlasten, schlägt die Stiftung vor.

Aktuell 61 Prozent nicht kindgerecht betreut

Bei den bestehenden Kita-Plätzen werden nach Einschätzungen der Stiftung 61 Prozent der Kinder wegen des Personalmangels nicht kindgerecht betreut. "Es ist davon auszugehen, dass die Kitas in Bayern aktuell ihren Bildungsauftrag für die Mehrheit der Kinder nicht erfüllen können", sagte Bock-Famulla.

Die Empfehlung der Experten für den Betreuungsschlüssel in der Krippengruppe lautet 1 zu 3. Im Kindergarten solle eine Fachkraft dann im Schnitt 7,5 Kinder betreuen. In Bayern liegen die Betreuungsschlüssel nach der Auswertung aber bei 1 zu 3,6 in der Krippengruppe beziehungsweise 1 zu 8 im Kindergarten. Die Situation stelle sich noch schlechter dar, wenn Urlaubs- und Krankheitstage oder auch Teamgespräche abgezogen werden würden, sagte Bock-Famulla. Demnach stehen dann nur zwei Drittel der Arbeitszeit für die Betreuung der Kinder zur Verfügung.

Studie des Sozialministeriums sieht Bayern zuletzt auf gutem Weg

Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) sah Bayern bei der Kinderbetreuung zuletzt im Sommer jedoch auf einem guten Weg. Eine von ihr in Auftrag gegebenen Studie hatte im Juli festgestellt, dass der Bedarf in Kitas und Horten bis zum Jahr 2028 gedeckt sein könnte. "Für den Hortbereich und Kitabereich gehen wir fest davon aus, dass wir bis 2028 Platzbedarf, aber auch Personalbedarf schaffen werden", hatte Scharf bei der Präsentation der Studienergebnisse im Juli gesagt. Die Ministerin begründete die positive Prognose damit, dass die Anzahl der Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern in den vergangenen gut zehn Jahren von 49 auf 73 gestiegen sei, weitere seien in Planung. Außerdem habe man den Meisterbonus für Erzieherinnen und Erzieher von 2.000 auf 3.000 Euro erhöht.

Die Vorsitzende vom Verband Kita-Fachkräfte Bayern zweifelte diese Prognose jedoch an. Sie geht davon aus, dass nicht alle Auszubildenden auch tatsächlich in der Kinderbetreuung bleiben. Aufgrund der hohen Belastung, und den fehlenden Perspektiven gebe es immer mehr sehr kurz ausgebildete Kräfte in den Kitas, wodurch die Qualität sinke. "Die Belastung steigt für das gut ausgebildete Personal und auch die Unzufriedenheit. Und das verlässt dann den Beruf genau aus diesem Grund", sagte Lindner. Eine angemessene Bezahlung sei notwendig. Auch die Opposition fordert insgesamt mehr Geld im System.

Bedarf an Betreuungsplätzen steigt kontinuierlich

Bundesweit fehlen nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung aktuell mehr als 400.000 Kita-Plätze. Zwar habe es in den vergangenen Jahren erkennbare Fortschritte beim Ausbau von Kita-Angeboten gegeben, teilte die Stiftung in Gütersloh mit. Doch zugleich sei der Bedarf kontinuierlich gestiegen. Denn immer mehr Eltern wünschten sich - insbesondere für ihre jüngeren Kinder - eine Betreuung.

"Der Fachkräftemangel erschwert es zunehmend, die Rechtsansprüche zu erfüllen und in den Kitas den Bildungsauftrag umzusetzen", erklärte die Expertin der Stiftung für frühkindliche Bildung, Anette Stein. "Die Situation ist für Kinder und Eltern wie auch für das vorhandene Personal untragbar geworden."

Schlechterer Betreuungsschlüssel in Ostdeutschland

Seit 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder, die älter als ein Jahr alt sind. Für die Über-Dreijährigen gilt er schon seit 1996.

Der Stiftung zufolge ist der Platzmangel in den westdeutschen Bundesländern besonders hoch. In Ostdeutschland liege der Betreuungsschlüssel weit hinter den wissenschaftlichen Empfehlungen zurück. Dort würden fast 90 Prozent der Kita-Kinder in Gruppen betreut, bei denen eine Fachkraft für deutlich mehr als drei Kinder unter drei Jahren oder mehr als 7,5 Kinder über drei Jahren verantwortlich sei. In Westdeutschland sei dies bei gut 60 Prozent der Gruppen der Fall.