"NSU-2.0"-Prozess: Betroffene zweifeln an Einzeltätertheorie

Mehr als 100 Faxe und E-Mails mit Beschimpfungen und Morddrohungen soll Alexander M. verfasst haben, unterzeichnet mit NSU 2.0 – ein direkter Bezug auf die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordete. Fast drei Jahre lang soll der 54-jährige Arbeitslose vor allem engagierte Frauen und ihre Familien terrorisiert haben, darunter die Kabarettistin Idil Baydar, die Publizistin Hengameh Yaghoobifarah, die ARD-Moderatorin Anja Reschke und auch mehrere Politikerinnen wie die heutige Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Staatsanwaltschaft fordert siebeneinhalb Jahre Haft

Seit Februar wird Alexander M. vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft hält ihm unter anderem Beleidigung und versuchte Nötigung sowie Störung des öffentlichen Friedens und Volksverhetzung vor und forderte eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren. Auch die Betroffenen halten ihn für schuldig, einige bezweifeln allerdings, dass er wirklich als Einzeltäter gehandelt hat.

Morddrohungen gegen ein Kleinkind

Anfang August 2018 erhielt die Frankfurter Strafverteidigerin Seda Başay-Yıldız ein Fax mit wüsten Drohungen gegen sie und ihre Familie – unterzeichnet mit NSU 2.0. Die Anwältin vertrat zu diesem Zeitpunkt Angehörige von Mordopfern im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht. Der Verfasser des Drohschreibens kündigte an, Başay-Yıldız zu ermorden und ihre damals zweijährige Tochter "zu schlachten".

Seitdem habe sich ihr Leben grundlegend verändert, so Başay-Yıldız im BR24-Interview. Sie überlege es sich inzwischen dreimal, ob sie ein Verfahren von größerem öffentlichen und medialen Interesse annehme. Bei Veranstaltungen, zu denen sie eingeladen werde, sei sie stets in Hab-Acht-Stellung. "Hat diese Person etwas in der Hand, etwa einen spitzen Gegenstand? Verhält sie sich auffällig? Die Unbekümmertheit, einfach auf Menschen zuzugehen, ist verloren gegangen."

Rechtsextreme Chats mit Polizisten

Verloren hat Başay-Yıldız auch das Vertrauen in staatliche Behörden. Denn bei den Ermittlungen kam heraus, dass die vertraulichen Daten über sie und ihre Tochter nur wenige Minuten vor dem Verschicken des ersten Droh-Faxes von einem Computer der Polizeiwache im Frankfurter Bahnhofsviertel abgerufen worden waren.

Und wie sich bald herausstellte, gehörten Beamte der Wache zu einer extrem rechten Chatgruppe. Die dort geteilten Inhalte seien schlicht menschenverachtend gewesen, so Başay-Yıldız: "Antisemitisch, rechtsextremistisch, rassistisch, frauenfeindlich und behindertenfeindlich – das hat mich fassungslos gemacht."

Alexander M. - ein Einzeltäter?

Seda Başay-Yıldız war das erste, aber nicht das einzige Opfer, das NSU 2.0-Drohschreiben erhielt. Meist traf es engagierte Frauen und meist wurden die Daten der Betroffenen vorher von hessischen Polizeicomputern abgefragt.

Als mutmaßlicher Urheber der Schreiben wurde im März 2021 jedoch der 54-Jähriger Arbeitslose Alexander M. verhaftet, dem seit Februar in Frankfurt der Prozess gemacht wird. Laut Staatsanwaltschaft beschaffte sich M. die persönlichen Daten seiner Opfer, indem er bei Polizeibehörden anrief und sich als Polizist ausgab. Und die Anklagebehörde ist sich sicher, dass er als Einzeltäter handelte.

Das allerdings bezweifelt Başay-Yıldız. Zahlreiche Indizien deuteten daraufhin, dass zumindest das erste Drohfax von einem Beamten der Polizeiwache 1 in Frankfurt verschickt wurde. "Deswegen meine ich, da hätte noch mindestens ein weiterer Beschuldigter auf der Anklagebank sitzen müssen. Das war leider nicht der Fall."

Datenaustausch im Darknet

Ähnlich sieht das Martina Renner. Die Innenpolitikexpertin der Bundestagsfraktion der Linken hat ebenfalls NSU 2.0-Drohschreiben erhalten. Zwar geht auch Renner davon aus, dass Alexander M. schuldig ist, bezweifelt aber, dass er ganz alleine gehandelt hat: "Wir glauben, dass es im Darknet Boards oder Foren gibt, wo persönliche Daten ausgetauscht und möglicherweise auch Verabredungen getroffen werden, welche Personen des öffentlichen Lebens in den Fokus von Bedrohungen gerückt werden sollen."

Nazi-Hotspot Hessen?

Da die Justiz den NSU 2.0-Komplex offenbar nicht ausreichend aufkläre, sei die Politik gefordert – vor allem in Hessen, wo sich in den vergangenen Jahren extrem rechte und rassistische Anschläge gehäuft hätten, sagt Renner: Vom NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel, über den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke bis zum rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten. Außerdem habe es in Hessen zuletzt auch zahlreiche extrem rechte Vorfälle bei der der Polizei gegeben, so Renner. Die Aussage des hessischen CDU-Innenministers Peter Beuth, der schon kurz nach der Verhaftung von Alexander M. erklärte, kein einziger hessischer Polizist sei für die Drohmailserie mitverantwortlich, sei deshalb "vermessen".

Braune Schafe zur Verantwortung ziehen

Auch Seda Başay-Yıldız sieht die Polizei keinesfalls entlastet. Polizisten hätten sie und ihre Familie in Gefahr gebracht. Viel wichtiger als eine Verurteilung des Angeklagten sei ihr, dass bei der Polizei Konsequenzen gezogen würden: "Mir geht es darum, dass ich mich darauf verlassen muss, dass die Polizei jeden Menschen in diesem Land gleich schützt und dass auf gar keinen Fall eine Gefahr von der Polizei für Bürger ausgeht."

Sie sei froh, dass sie von vielen Polizistinnen und Polizisten Zuspruch und Solidarität erhalten habe und sei sicher, dass sich die überwiegende Mehrheit der Beamtinnen und Beamten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühle, betont Başay-Yıldız. Doch noch immer gebe es insbesondere bei der hessischen Polizei keine ausreichenden internen Strukturen, wie etwa spezielle Polizeibeauftragte, damit braune Schafe rechtzeitig entdeckt und zur Verantwortung gezogen werden.