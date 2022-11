Raketeneinschlag in Polen: Was bekannt ist und wie es weitergeht

Im Osten Polens ist am Dienstag eine Rakete eingeschlagen, nahe der Grenze zur Ukraine. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Regierungschefs der Nato- und G7-Staaten erhielten die Nachricht von dem Vorfall während ihres Aufenthalts beim G20-Gipfel in Bali. Mehrere Krisensitzungen waren die Folge. Am Mittwochmorgen sagte US-Präsident Joe Biden, es sei "unwahrscheinlich", dass die Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei. Wie also ist der Raketenschlag zu erklären? Und welche Auswirkungen hat er?

Was ist bislang über den Raketeneinschlag bekannt?

Nach Angaben des polnischen Außenministeriums handelt es sich um eine Rakete aus russischer Produktion. Sie schlug am Dienstagnachmittag um 15.40 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Przewodow ein - einem Dorf ganz im Osten des Landes, keine zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Zwei polnische Staatsbürger wurden getötet.

Wer hat die Rakete abgefeuert?

Darüber, von wem die Rakete kam, gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Polens Präsident Andrzej Duda erklärte, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Rakete aus russischer Produktion gehandelt habe, der Vorfall aber noch untersucht werde. "Wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat."

US-Präsident Biden sagte am Mittwoch am Rande des G20-Gipfels, die Flugbahn der Rakete lasse es "unwahrscheinlich" erscheinen, dass sie aus Russland abgefeuert wurde. Später berichtete er nach Informationen von dpa und Reuters in einer der Krisensitzungen hinter verschlossenen Türen, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus Beständen der Ukraine handeln könnte.

Den ganzen Dienstag über war die Ukraine massiv von Russland beschossen worden: Russland feuerte nach Kiewer Zählung mehr als 90 Raketen und Marschflugkörper ab.

Was ist über die Rakete bekannt?

Erste Fotos von Trümmerteilen an der Einschlagstelle deuteten für Experten auf eine Rakete des Flugabwehrsystems S-300 hin. Auch Biden soll von einer solchen Rakete gesprochen haben. Das System S-300 ist sowjetischer Bauart und heute wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr gegen die russischen Angriffe.

Wie reagiert Polen?

Polen, Nato-Staat zwischen Deutschland und der Ukraine, versetzte Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Warschau bestellte zudem den russischen Botschafter ein und alarmierte die Nato.

Präsident Duda sagte, er habe Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Präsident Biden darüber informiert, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass der polnische Botschafter bei der Nato beantragen werde, die Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags einzuleiten. Am Mittwochvormittag kamen die ständigen Vertreter der Bündnisstaaten bei der Nato in Brüssel zu einer Krisensitzung zusammen.

Was regelt der Artikel 4 des Nato-Vertrages?

Artikel 4 sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Konkret heißt es darin: "Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist." Konkrete Reaktionen muss das nicht zur Folge haben.

Der Artikel wurde Nato-Angaben zufolge seit der Gründung des Bündnisses 1949 sieben Mal in Anspruch genommen - zuletzt am 24. Februar, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Beantragt wurde das damals von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei und der Tschechischen Republik.

Warum beantragt Polen nicht den Bündnisfall nach Artikel 5?

In Artikel 5 des Nato-Vertrages ist geregelt, dass die Nato-Staaten einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere Partner als Angriff gegen alle ansehen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Beistand zu leisten. Doch bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass die Rakete gezielt auf das polnische Dorf abgefeuert wurde.

Artikel 5 wurde erst ein einziges Mal aktiviert - nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Dies führte dazu, dass Deutschland und andere Nato-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Kaida in Afghanistan beteiligten.

Wie reagiert Russland?

Nach Bekanntwerden des Vorfalls sprachen mehrere Stimmen aus Russland von einer "bewussten Provokation" und wiesen jegliche Schuld an dem Raketeneinschlag in Polen von sich. Am Mittwoch hieß es vom russischen Verteidigungsministerium, Russland habe am Dienstag ausschließlich ukrainisches Territorium angegriffen. Die Ziele seien nicht näher als 35 Kilometer von der ukrainischen Grenze zu Polen entfernt gewesen.

Was sagen die Partner Polens?

Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Demokratien (G7) erfuhren vom Einschlag der Rakete beim G20-Gipfel auf Bali. Zum Zeitpunkt der Explosion saßen die meisten dort gerade bei einem Abendessen unter freiem Himmel. Der Vertreter Russlands, Außenminister Sergej Lawrow, war bereits abgereist. Am Mittwochmorgen hatte US-Präsident Biden dann eine Krisensitzung einberufen. Später wurde eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: "Wir bieten Polen unsere volle Unterstützung und Hilfe bei den laufenden Ermittlungen an." Zugleich wurde Russland für "barbarische Angriffe" verantwortlich gemacht. Viele Staaten haben inzwischen gemäßigt reagiert, darunter Deutschland und Frankreich. Sie stellen sich an die Seite Polens, warnen jedoch vor voreiligen Schlüssen und wollen zunächst eine sorgfältige Aufklärung des Vorfalls.

Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak reagierte am Mittwoch auf Bidens Äußerung, wonach die Rakete nach aktuellem Informationsstand wahrscheinlich nicht von Russland abgefeuert worden sei. Er erklärte: "Russland hat den östlichen Teil des europäischen Kontinents in ein unberechenbares Schlachtfeld verwandelt. Absicht, Hinrichtungsmittel, Risiken, Eskalation – all das ist nur Russland", betonte er Präsidentenberater. "Und anders sind Zwischenfälle mit Raketen nicht zu erklären."

Mit Informationen von dpa und Reuters