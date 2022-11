Ukraine-Ticker: Geheimdienst-Chefs treffen sich in Istanbul

14.48 Uhr: Weißes Haus - China und USA verurteilen Atomwaffendrohungen Russlands

US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Kollege Xi Jinping haben laut amerikanischen Angaben Atomwaffendrohungen Russlands gegen die Ukraine kritisiert. Die USA und China seien sich darin einig, dass "ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte", erklärten Biden und Xi nach Angaben des Weißen Haues bei ihrem Treffen in Bali. Beide Staaten hätten die Ablehnung gegen Drohungen mit Atomwaffen oder dereren Einsatz in der Ukraine zum Ausdruck gebracht.

14.31 Uhr: Lettland baut sowjetische Denkmäler ab

In Lettland sind seit dem Sommer mehr als 120 sowjetische Denkmäler demontiert worden. Nach Angaben der Kommunalverwaltungen des baltischen EU- und Nato-Landes sind alle 69 Objekte entfernt worden, deren Abbau von der Regierung in Riga bis zum 15. November vorgegeben war. Zusätzlich seien 55 weitere Objekte auf eigene Initiative der Kommunen abgerissen oder in Museen gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Kulturministeriums der Nachrichtenagentur Leta.

Als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine müssen in Lettland alle Objekte, die totalitäre Regime verherrlichen, bis zum 15. November demontiert werden. Einen entsprechenden Beschluss hatte das Parlament gefasst.

14.22 Uhr: Kreml verärgert über Selenskyj-Besuch in Cherson

Der Kreml hat erbost auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten in der strategisch wichtigen Stadt Cherson reagiert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kommentierte den Besuch direkt zwar nicht, hob aber hervor, dass Cherson russisches Staatsgebiet sei.

13.51 Uhr: Bedford-Strohm hofft auf Vermittlerrolle des Weltkirchenrats

Der Weltkirchenrat will weiter nach Wegen suchen, die Gewalt durch die Invasion Russlands in der Ukraine zu überwinden. Er spüre auch bei Gesprächspartnern in der russisch-orthodoxen Kirche "einen großen Willen, diesen schrecklichen Krieg zu überwinden", sagte der bayerische Landesbischof und Moderator des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Heinrich Bedford-Strohm, in einem Online-Pressegespräch.

Bedford-Strohm verwies auf die Erklärung der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) mit 352 Mitgliedskirchen, die bis zum 8. September in Karlsruhe getagt hatte. Die Abgesandten bekräftigten, dass Krieg mit dem Wesen Gottes unvereinbar sei. Die Anwesenheit von Geistlichen aus der Ukraine und der multinationalen Delegation der russisch-orthodoxen Kirche auf der Vollversammlung wurde als Zeichen gewertet, dass der Weltkirchenrat als Forum zur Vermittlung dienen könne.

13.34 Uhr: Nato-Chef Stoltenberg - Nur Ukraine entscheidet über Verhandlungen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bekräftigt, dass allein die Ukraine über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland entscheide. Es sei nicht Sache der westliche Partner, die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen. "Nur die Ukraine entscheidet, was für sie akzeptable Bedingungen sind", sagte Stoltenberg in Den Haag. Es sei die Aufgabe der Nato-Partner, das Land weiter zu unterstützen.

Der Nato-Chef kam in Den Haag mit dem niederländischen Außenminister Wopke Hoekstra und Verteidigungsministerin Kasja Ollongren zusammen. Auch die niederländischen Minister erklärten, dass die Ukraine weiter auf die volle Unterstützung des Landes zählen könne, mit Waffen, Geld sowie Sanktionen. "Solange es nötig ist", sagte Verteidigungsministerin Ollongren.

13.10 Uhr: Scholz - Unklar, ob G20-Gipfel Russland verurteilen wird

Ob der G20-Gipfel auf Bali Russland für den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilen wird, ist nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz offen. "Es ist schwer absehbar, was am Ende dieses Zusammentreffens auf Bali als Ergebnis erreicht werden kann", sagte Scholz in Singapur. Man werde "sehr viel Zeit und Anstrengungen" aufwenden, um dies bei Treffen der wichtigsten Industrienationen zu erreichen. "Das wird noch ein harter Ritt", fügte der Kanzler hinzu.

Am Vortag hatte sich Scholz in Vietnam noch optimistischer gezeigt. Er sei "sogar vorsichtig zuversichtlich", dass es gelinge, den russischen Angriffskrieg zu thematisieren. Die Bundesregierung sei im intensiven Gespräch mit allen Beteiligten. "Deshalb arbeiten wir sehr unverdrossen daran, eine Meinungsbildung zustande zu bringen, die klarstellt, dass die internationalen Regeln (eingehalten werden müssen), dass das Recht vor der Macht gehen muss", hatte der SPD-Politiker in Hanoi betont.

13.03 Uhr: Friedensaktivisten kündigen Demos für Abrüstung an - "Rüstungsspirale" durch Ukraine-Krieg

In mehreren deutschen Städten wollen Friedensaktivisten am Samstag gegen eine weitere Aufrüstung der Bundeswehr protestieren. Unter dem Motto "Stoppt das Töten in der Ukraine! - Aufrüstung ist nicht die Lösung" seien bislang fast 20 Protestaktionen geplant, heißt es in einem Aufruf der Organisationen.

"Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand mit einem Rückzug des russischen Militärs aus der Ukraine. Es braucht Friedensverhandlungen", heißt es zum Aktionstag: "Die aktuelle Rüstungsspirale, an der viele Staaten der Welt, darunter Deutschland, beteiligt sind, muss zum Wohle aller Menschen gestoppt werden." Auch fordern die Gruppen von der Bundesregierung "den Schutz von Menschen, die vor Kriegen fliehen" und die die Aufnahme von Kriegsdienstverweigern sowie Deserteuren "aus allen am Krieg beteiligten Staaten".

12.56 Uhr: Polen bereitet sich auf Aufnahme neuer Ukraine-Flüchtlinge vor

Angesichts des herannahenden Winters bereitet sich Polen auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Für den sofortigen Einsatz habe man "deutlich mehr als 100.000 Plätze" in Sammelunterkünften vorbereitet, sagte Integrationsministerin Agnieskza Scigaj dem Sender Radio Plus.

Derzeit gebe es an der polnisch-ukrainischen Grenze noch keine Anzeichen dafür, dass die Zahl der Flüchtlinge wieder zunehme. Von den täglich rund 20.000 Menschen, die nach Zählung des polnischen Grenzschutzes aus der Ukraine nach Polen einreisen, seien nur etwa fünf bis sechs Prozent Flüchtlinge, sagte Scigaj weiter. Polens Vize-Innenminister Bartosz Grodecki sagte, aus Gesprächen mit der ukrainischen Regierung gehe hervor, dass Kiew bestrebt sei, möglichst viele Flüchtlinge aus umkämpften Gebieten im eigenen Land zu behalten. Nach Angaben Grodeckis leben derzeit rund 1,3 Millionen Ukraine-Flüchtlinge im Land.

12.40 Uhr: Litauen liefert Ukraine weitere gepanzerte Fahrzeuge

Die Ukraine hat aus Litauen zwölf weitere gepanzerte Fahrzeuge vom Typ M113 als Militärhilfe für den Krieg gegen Russland erhalten. Das EU- und Nato-Land habe zehn Panzermörser samt Munition vom Kaliber 120 Millimeter und zwei Feuerleitpanzer an Kiew übergeben, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Damit habe der Baltenstaat bereits insgesamt 62 M113-Fahrzeuge für unterschiedliche Zwecke an die Ukraine geliefert.

Litauen hat der Ukraine nach eigenen Angaben seit dem russischen Angriff Ende Februar umfassende militärische Hilfe geleistet. Unter den gelieferten Waffen waren etwa Stinger-Flugabwehrraketen, Panzerabwehr- und Flugabwehrwaffen und Mörser

12.31 Uhr Gespräche über Getreideabkommen laut Kreml "recht konstruktiv"

Russland hat die Gespräche mit den Vereinten Nationen über eine Verlängerung des Getreideabkommens als "recht konstruktiv" bezeichnet. Die Arbeiten an einer Verlängerung des bis zum Wochenende laufenden Abkommens dauerten aber noch an, teilte das Präsidialamt in Moskau mit.

Am Freitag hatten sich hochrangige UN-Vertreter mit einer russischen Delegation in Genf getroffen, um über Vorbehalte und Forderungen der Regierung in Moskau bezüglich des Abkommens zu sprechen. Die UN hatten gemeinsam mit der Türkei im Juli das Abkommen vermittelt, dass trotz des russischen Angriffskrieges ukrainische Getreide-Ausfuhren über das Schwarze Meer ermöglichen soll. Dadurch sollen globale Lebensmittelengpässe zulasten vor allem ärmerer Staaten verhindert werden.

11.09 Uhr: Russische Zeitung - Russisch-amerikanische Gespräche in Ankara

Russische und amerikanische Offizielle sollen sich zu Gesprächen in der türkischen Hauptstadt Ankara getroffen haben. Das berichtete nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters die russische Tageszeitung "Kommersant" in Bezug auf eine nicht näher genannte Quelle. Nach Angaben des Blattes soll Sergej Naryschkin, der Chef des Auslandsnachrichtendienstes SWR, der russischen Delegation angehören. Der Kreml wollte die Nachricht weder bestätigen noch dementieren.

10.19 Uhr: Selenskyj in Cherson - "Wir sind bereit für den Frieden"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der zurückeroberten Stadt Cherson im Süden des Landes eingetroffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Augenzeugen. Selenskyj dankte dabei der NATO und anderen Verbündeten für ihre Unterstützung im Kampf gegen Russland. Die Lieferung amerikanischer HIMARS-Mehrfachraketenwerfer hätte einen großen Unterschied gemacht, so Selenskyj. Zu Soldaten sagte er: "Wir kommen voran. Wir sind bereit für den Frieden, den Frieden für unser ganzes Land." Die russischen Truppen waren in der vergangenen Woche aus Cherson abgezogen.

09.55 Uhr: Kiew entzieht mehreren westlichen Journalisten die Akkreditierung

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben mehreren westlichen Journalisten nach ihrer Berichterstattung aus dem jüngst zurückeroberten Gebiet Cherson die Akkreditierung entzogen. "In jüngster Zeit haben einige Medienvertreter die bestehenden Verbote und Warnungen ignoriert und ohne Zustimmung der Kommandeure und zuständigen PR-Abteilungen des Militärs ihre Berichterstattung aus Cherson aufgenommen, noch bevor die Stabilisierungsmaßnahmen abgeschlossen waren", begründete der Generalstab per Facebook die Zwangsmaßnahme.

Aus dem Eintrag geht nicht hervor, welche Journalisten betroffen sind. Medienberichten zufolge jedoch sollen mindestens sechs Korrespondenten der Fernsehsender CNN und Sky News ihre Akkreditierung verloren haben.

09.08 Uhr: London - Winter wird russische Moral in der Ukraine weiter senken

Der bevorstehende Winter wird die Kämpfe in der Ukraine nach britischer Einschätzung deutlich beeinflussen. Weil die Tageslichtstunden deutlich abnehmen, werde es weniger Offensiven und dafür mehr statische Verteidigungslinien geben, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Die Winterbedingungen mit mehr Regen und starken Winden sowie Schneefall führten zu Kälteverletzungen und würden die ohnehin schon niedrige Moral der russischen Streitkräfte vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Sie bedeuteten aber auch Probleme für die Wartung der Ausrüstung.

08.44 Uhr: Deutsche Städte und Gemeinden fordern mehr Mittel für Geflüchtete

Angesichts stark steigender Flüchtlingszahlen schlagen Deutschlands Städte und Gemeinden Alarm. "Wir sehen deutlich, dass die Aufnahmekapazitäten in vielen Städten ausgeschöpft sind", sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, der "Süddeutschen Zeitung". Der Verband mahnt umgehende Hilfen an. "Bund und Länder müssen mehr eigene Immobilien unbürokratisch und mietfrei für die Unterbringung von Geflüchteten bereitstellen."

Mit Blick auf den Winter und den andauernden Krieg in der Ukraine ist es wahrscheinlich, dass noch mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen", sagte Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, voraus. Auch aus anderen Ländern und Regionen - etwa aus Afghanistan oder Afrika - würden wieder mehr Menschen nach Deutschland kommen, führte Landsberg fort.

08.03 Uhr: Russland will Getreideexport mehr als verdoppeln

Die russische Regierung will im kommenden Jahr nach eigenen Angaben den Getreideexport mehr als verdoppeln. Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium hätten sich auf eine Ausfuhrquote von 25,5 Millionen Tonnen verständigt, teilte Vizeregierungschefin Viktoria Abramtschenko auf ihrem Telegram-Kanal mit. In diesem Jahr beläuft sich die Quote auf elf Millionen Tonnen. Der Anstieg erfolgt nach Angaben Abramtschenkos wegen der Rekordernte in Russland.

Das Land ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Monatelang waren die Häfen der Ukraine, eines weiteren wichtigen Getreideexporteurs auf dem Weltmarkt, blockiert. Das im Sommer ausgehandelte Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides läuft am kommenden Samstag aus, dessen Fortsetzung steht auf der Kippe. Mit der Ankündigung, die eigenen Getreideausfuhren zu steigern, könnte Russland politisch in Afrika und Asien punkten. Moskau selbst beklagt zugleich, dass westliche Sanktionen russische Exporte von Getreide und Düngemitteln behindern.

05.00 Uhr: EU-Außenminister wollen Start von Ukraine-Militärtraining beschließen

Die EU-Außenminister wollen heute bei einem Treffen in Brüssel den Start einer Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. Die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Pläne sehen vor, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die EU will so dabei helfen, dass sich die ukrainischen Truppen künftig noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können.

Die Bundeswehr plant im Rahmen der EU-Mission eine Gefechtsausbildung für Kompanien und Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe. Zudem soll es ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie geben. Insgesamt könnte in Deutschland in den kommenden Monaten so eine Brigade mit bis zu 5.000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten trainiert werden.

04.16 Uhr: Neue US-Sanktionen

US-Finanzministerin Janet Yellen hat neue US-Sanktionen gegen ein Netzwerk von Einzelpersonen und Unternehmen angekündigt, die an der Beschaffung von Militärtechnologie für Russland beteiligt sind. "Dies ist Teil unserer größeren Bemühungen, Russlands Kriegsanstrengungen zu stören und ihm (Wladimir Putin) durch Sanktionen und Exportkontrollen die benötigte Ausrüstung zu verweigern", sagte sie.14 Personen und 28 Unternehmen seinen im Visier der Sanktionen, darunter auch Finanzvermittler. Die Maßnahmen sollen heute offiziell bekannt gegeben werden.