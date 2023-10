"Nicht viel Zeit": Biden drängt Kongress zu Ukraine-Hilfe

Auch Kiew und Brüssel zuversichtlich

Auch die ukrainische Regierung äußerte sich zuversichtlich. "Die Unterstützung für die Ukraine bleibt unerschütterlich stark, sowohl in der US-Regierung als auch in beiden Parteien, in den Kammern des US-Kongresses und, was am wichtigsten ist, innerhalb der amerikanischen Bevölkerung", erklärte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, am Sonntag.

Er betonte, dass die Überbrückungsfinanzierung keine Auswirkung auf die Milliarden Dollar an Unterstützung haben werde, die der US-Kongress bereits zugesagt habe. Wäre es zu einem Shutdown gekommen, hätte das aber sehr wohl laufende Hilfsprogramme für die Ukraine beeinflussen können, so Nikolenko.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte bei einem Besuch in Kiew, er glaube nicht, dass der Übergangshaushalt ohne Ukraine-Hilfe das letzte Wort sei. "Ich habe die Hoffnung, dass dies nicht die endgültige Entscheidung ist und dass die USA die Ukraine weiter unterstützen."

Mit Informationen von AP.