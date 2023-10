Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Linksruck in der Slowakei: Bröckelt die Hilfe für die Ukraine?

Die linksnationale Partei des prorussischen Ex-Ministerpräsidenten Robert Fico geht bei der Parlamentswahl in der Slowakei als Sieger hervor. Fico will die militärische Hilfe für die Ukraine einstellen. Spannungen in EU und Nato sind programmiert.