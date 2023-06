Artikel mit Audio-Inhalten

Neue Kita-Plätze schaffen: Paus setzt auf Geflüchtete

400.000 Kita-Plätze fehlen in Deutschland. Um die Lücke zu schließen, will Familienministerin Paus geflüchtete Erzieher und Erzieherinnen aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Doch es gibt noch Hürden.