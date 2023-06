Droht München ein ernsthaftes Trinkwasserproblem?

In den letzten 20 bis 25 Jahren sei der Grundwasserspiegel in München deutlich abgesunken, zum Teil um mehrere Meter, sagt die Umweltwissenschaftlerin Christina Mertens vom evangelischen Umweltteam. Schuld daran seien längere Trockenperioden. "Wenn es dann geregnet hat, kam das meistens als Starkregen runter, der aber kaum einsinken konnte, um das Grundwasser neu zu bilden."

Über 80 Prozent Versiegelung in der Innenstadt

München sei die am stärksten versiegelte Großstadt in Deutschland, so Christina Mertens. Mehr als 50 Prozent der Oberfläche des gesamten Stadtgebietes und im Innenstadtbereich sogar zum Teil über 80 Prozent der Oberflächen seien überbaut oder durch Verkehrswege versiegelt. Wenn darauf Regen fällt, fließt er in der Regel in die Kanalisation: "Und zack ist er gleich wieder weg und wird davongetragen und kann überhaupt nicht zur Grundwasserneubildung beitragen", sagt Mertens.

Dabei wäre es gerade in dicht bebauten Städten wichtig, Wasser zu halten, denn es könnte auch in den warmen Monaten helfen, zu kühlen: "Die Fassaden heizen sich einfach ungebremst auf", so Mertens. Am Odeonsplatz sei es im vergangenen Sommer zum Teil bis zu zwölf Grad wärmer als im Umland gewesen.

Gletscher könnten in zehn Jahren abgeschmolzen sein

Der sinkende Grundwasserspiegel bereitet der Umweltwissenschaftlerin aber noch aus einem anderen Grund Sorgen: "Ich sehe durchaus eine Trinkwasserknappheit auf München zukommen." In zehn bis zwölf Jahren, schätzt Mertens, könnten die Gletscher abgeschmolzen sein, die das Alpenvorland mit Wasser versorgen: "Das wird massive Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung haben", fürchtet Mertens, denn vor allem aus dem Mangfall- und Loisachtal bekomme die Stadt München ihr Trinkwasser.

Umso wichtiger ist es darum, Niederschlagswasser so lange wie möglich in der Stadt zu halten. Das nenne man "Schwammstadt-Prinzip", erklärt Michael Außendorf vom Klimazentrum im Bayerischen Landesamt für Umwelt: "Also wie ein Schwamm soll die Stadt das Wasser festhalten und dann wieder abgeben, wenn wir das Wasser brauchen."

Dazu müssten Städte umgeplant und umgebaut werden - doch Planungsprozesse und Stadtumbau dauern lange. "Es muss aber jetzt passieren", sagt Michael Außendorf. "Vielen Kommunen brennt es unter den Nägeln, weil wir auch die letzten Jahre mit den Wetterkapriolen gesehen haben, wohin das gehen kann mit dem Klimawandel."

Einfache Maßnahmen mit großer Wirkung

"Im Moment suchen wir immer die ganz großen Lösungen. Wir müssen kleiner denken", fordert Michael Außendorf: In der Stadt gebe es viele kleine Flächen, die man entsiegeln kann: "Sei es ein Zwickel an einer Straßenkreuzung oder ein Streifen zwischen Fahrbahn und Gehweg."

Auch Christina Mertens und ihr Team vom evangelischen Umweltteam ermutigen dazu, im Kleinen anzufangen. Sie unterstützen aktuell rund 300 Gemeinden und Einrichtungen mit kirchlichem Umwelt- oder Energiemanagement und raten etwa dazu, Pflastersteine im Wurzelbereich von Bäumen großzügig zu entfernen, um mehr Versickerungsfläche fürs Wasser zu schaffen, Drainagen zur Bewässerung anzulegen, die nur einen Bruchteil des Wassers brauchen oder Fassaden zu begrünen.

"Ein toller Nebeneffekt von der Begrünung der Fassade ist, dass die Fassade vor der starken Sonneneinstrahlung geschützt wird und so das Gebäude temperiert wird. Man hat im Innenraum dadurch manchmal bis zu sechs, sieben Grad weniger." Umweltwissenschaftlerin Christina Mertens

Auch das Gras höher stehen zu lassen und nicht sofort zu mähen, hilft dem Grundwasser: Es schützt etwa die Grasnarbe vor Sonnenlicht und verhindert außerdem eine schnelle Verdunstung des Wassers.

Akzeptanz schaffen durch Kommunikation

Klein anfangen und gleichzeitig Akzeptanz für wichtige städtebauliche Maßnahmen schaffen - das sei nun wichtig, sagt Michael Außendorf vom Klimazentrum im Bayerischen Landesamt für Umwelt: "Wenn irgendwo ein Parkplatz verschwindet und stattdessen eine Versickerungsmulde gebaut wird oder diese Fläche begrünt wird, dann muss man den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, warum das so wichtig ist."

Nach Ansicht der Experten gibt es nur noch dann eine Chance, der drohenden Wassernot in den Städten zu entkommen, wenn sofort Maßnahmen ergriffen werden.