Nein, diese Fotos sind kein Beleg für einen Putin-Doppelgänger

Darum geht’s:

In einem Tweet werden Fotos von Wladimir Putin mit teils falschen Orts- und Datumsangaben verbreitet

Dies befeuert Spekulationen, es handele sich nicht um dieselbe Person

Als Beleg dafür, dass es sich um einen Putin-Doppelgänger handeln könne, dienen die Fotos nicht

Es gibt momentan zahlreiche Gerüchte in den sozialen Netzwerken, aber auch Medienberichte, die nahelegen, Wladimir Putin sei nicht selbst nach Mariupol gereist, sondern habe ein Double geschickt. Belege dafür gibt es nicht.

Anton Geraschtschenko, ehemaliger ukrainischer Vize-Innenminister und heutiger Berater des Innenministers, hat auf Twitter ein Bild geteilt, auf dem drei Aufnahmen von Wladimir Putin zu sehen sind. Die drei Fotos stehen direkt nebeneinander, zu jeder Aufnahme gibt es eine Orts- und eine Datumsangabe. Das Kinn von Putin ist jeweils rot umkreist, dazu schreibt Geraschtschenko: "Which one do you think is the real one?" ("Welcher, glauben Sie, ist der Echte?"). Der Tweet verbreitete sich stark, wurde innerhalb der ersten 24 Stunden rund sechs Millionen Usern angezeigt.

Geraschtschenko stellt es fälschlicherweise so dar, als handele es sich um Aufnahmen, die innerhalb weniger Tage an unterschiedlichen Orten entstanden seien. Darauf aufbauend legt er nahe, Unterschiede in der Gesichtspartie seien ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um dieselbe Person handele.

Dafür können die Fotos in Kombination mit den Textangaben allerdings nicht als Beleg dienen: Die Orts- und Datumsangaben sind teilweise falsch, ein Foto ist bereits mehrere Jahre alt, ein anderes spiegelverkehrt. Zwei Fotos, die einen Gegensatz belegen sollen, stammen aus demselben Video.