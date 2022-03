Ukraine-Krieg: Fehlinformationen auch über den Konflikt hinaus

Beispiel 3: Zitat von Kamala Harris ohne Kontext verbreitet

Aussagen zum Krieg in der Ukraine werden auch benutzt und bewusst aus dem Kontext gerissen, um politische Gegner zu diskreditieren.

Sebastian Gorka, ehemaliger Trump-Berater, teilte ein Foto der US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf Twitter. Neben dem Foto steht - im Stil einer Zitattafel - eine angebliche Aussage von Harris.

Harris erklärt darin den Krieg gegen die Ukraine in sehr simplen Worten und auf einem sehr grundlegenden Niveau. So beginnt Harris Zitat etwa mit der Aussage, dass die Ukraine ein Land in Europa ist. Gorka kommentiert "she ACTUALLY said that" ("Sie hat das tatsächlich gesagt").