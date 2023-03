Putin erstmals seit Kriegsbeginn in Mariupol und auf Krim

Kremlchef Wladimir Putin, der am Freitag wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vom Internationalen Strafgericht (ICC) in Den Haag per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben worden war, ist erstmals seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in die besetzten Gebiete gereist. Er besuchte die Halbinsel Krim sowie die Stadt Mariupol. In der kommenden Woche wird Putin dann Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau empfangen - eine Gelegenheit, um zu zeigen, dass er international nicht ganz isoliert ist.

Putin besucht besetzte Gebiete in der Ukraine

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Putin habe bei seinem unangekündigten Besuch in Mariupol einen Militärposten "in seinem normalen Betriebsablauf" inspizieren wollen. Nach seiner Ankunft mit einem Hubschrauber habe er sich bei einer Rundfahrt über die Lage informiert und sich auch mit Bewohnern der Stadt unterhalten, teilte der Kreml weiter mit. Russlands stellvertretender Regierungschef Marat Chusnullin habe Putin über den Stand der Wiederaufbauarbeiten informiert. "Die Menschen beginnen, in die Stadt zurückzukehren", sagte Chusnullin. In Mariupol gebe es außerdem wieder Straßenbeleuchtung und Busverkehr.

Im Newskyj-Distrikt der Hafenstadt hat Putin offenbar Anwohner getroffen; der staatliche Fernsehsender Rossija 24 zeigte, wie er mit Zivilisten vor einem anscheinend neugebauten Wohnkomplex sprach und sich eine der Wohnungen zeigen ließ.

Als russische Truppen Mariupol nach erbitterten Kämpfen im vergangenen Jahr einnahmen, waren dort nur noch 100.000 der vor der Invasion 450.000 Einwohner vor Ort. Es gab keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung oder Lebensmittel. Russische Raketen hatten eine Geburtsklinik und ein Theater getroffen. Dabei waren rund 300 Menschen ums Leben gekommen, die in dem Gebäude Schutz gesucht hatten.

Putin besucht Krim am neunten Jahrestag der Annexion

Gestern hatte Putin zum neunten Jahrestag der Annexion die Halbinsel Krim besucht. Dort besichtigte er unter anderem ein Kinderzentrum. In einem Interview des russischen Staatsfernsehens äußerte er sich rückblickend zur Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel im Jahr 2014.

Damals sei Russland nicht für einen großen Krieg gegen die Ukraine gerüstet gewesen. "Wir hatten damals keine Hyperschallwaffen, aber jetzt haben wir sie", sagte Putin. Russland setzt die Hyperschallwaffen bisher gelegentlich ein. "Es gibt auch noch andere moderne Systeme, 2014 gab es noch nichts Vergleichbares", sagte er und behauptete erneut, Russland habe den Konflikt um die Ukraine damals friedlich lösen wollen.

Ukraine wirft Putin nach Besuch in Mariupol Zynismus vor

Die ukrainische Regierung verurteilte den Besuch von Kreml-Chef Wladimir Putin in der von Russland besetzten, ukrainischen Hafenstadt Mariupol scharf. "Verbrecher kehren immer an den Tatort zurück", schrieb der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Michailo Podoljak, auf Twitter. "Der Mörder von Tausenden von Familien in Mariupol kam, um die Ruinen der Stadt und ihre Gräber zu bewundern. Zynismus und mangelnde Reue", fügte er hinzu.

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, Putin habe die Stadt im Schutze der Nacht besucht, "so wie es sich für einen Dieb gehört". Die Dunkelheit habe es ihm ermöglicht, die Stadt "und ihre wenigen überlebenden Einwohner vor neugierigen Blicken" zu schützen.