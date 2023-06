Nach Tod von Teenager: Proteste in Frankreich weiten sich aus

Es ist die dritte Krawallnacht in Folge: Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle ist es in Frankreich erneut zu Protesten und Vandalismus gekommen. In etlichen Städten lieferten sich Randalierer Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Sie warfen Feuerwerkskörper und Steine, steckten Autos und Gebäude in Brand. Die Lage sei extrem angespannt; die Polizei könne angesichts der Vielzahl der Feuer, nicht alles in Schach halten, erklärte ein ranghoher Polizist der Nachrichtenagentur AFP.

In Frankreich 40.000 Polizisten im Einsatz

Nach den Ausschreitungen der vergangenen beiden Tage und Nächte hatte die Polizei ihre Einsatzkräfte noch einmal verstärkt: 40.000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, um die Gewalt einzudämmen. Zum Teil wurden Spezialeinheiten mit Hubschraubern in den von Randale betroffenen Vierteln abgesetzt. Landesweit wurden nach Angaben aus Behördenkreisen vergangene Nacht mehr als 420 Menschen vorübergehend festgenommen.

Besonders angespannt war die Lage erneut in Nanterre, wo der Jugendliche am Dienstag getötet worden. Hier wurde eine Bankfiliale angezündet - die Flammen griffen dann auf ein Wohngebäude über. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch löschen, ohne dass Menschen zu Schaden kamen.

In der Hafenstadt Marseille wurden Geschäfte zerstört und geplündert. In Grenoble wurde ein Bus mit Feuerwerkskörpern beschossen und die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe legten daraufhin die Arbeit nieder. In Lille, Lyon und in Bordeaux kamen Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz.

Proteste auch im Nachbarland Belgien

Und selbst in der belgischen Hauptstadt Brüssel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften. Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga wurden etwa 30 Menschen festgenommen, ein Großteil davon waren Minderjährige.

Jugendliche hätten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften geliefert und es habe mehrere Brände gegeben, erklärte die Polizei. Die Jugendlichen hätten in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, sich als Reaktion auf den Tod des 17-Jährigen in Frankreich zu versammeln.

Macron verurteilt Gewalt bei Protesten

Bereits am Donnerstag hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Gewalt in seinem Land gegen "Institutionen und die Republik" verurteilt - diese sei absolut nicht zu rechtfertigen. Allerdings sagte er auch: Der Tod des Jugendlichen sei "nicht zu erklären und nicht zu entschuldigen".

Eine Polizeistreife hatte den 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, feuerte einer der Polizisten den tödlichen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab. Die Staatsanwaltschaft leitete wegen des Verdachts des Totschlags ein Verfahren gegen den Beamten ein. Er kam in Untersuchungshaft. Der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle sei nicht gerechtfertigt gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Mutter des 17-Jährigen beschuldigt eine Person, nicht gesamte Polizei

Nach Angaben seines Anwalts entschuldigte sich der Polizist bei der Familie. "Er steht nicht morgens auf um Menschen zu töten. Er wollte nicht töten", fügte der Anwalt hinzu und kündigte an, Widerspruch gegen die Untersuchungshaft einzulegen.

Die Mutter des Getöteten sagte, sie gehe von einer rassistisch motivierten Tat aus, mache aber nicht die Polizei als Ganzes dafür verantwortlich. "Ich gebe nicht der Polizei die Schuld, ich gebe einer Person die Schuld", sagte sie im Sender France 5. Sie habe Freunde, die Polizisten seien, und diese "finden es nicht gut, was er getan hat".

Mit Informationen von dpa und AFP.