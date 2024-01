Moskau und Kiew tauschen so viele Gefangene aus wie noch nie.

Russland und die Ukraine haben am Mittwoch so viele Gefangene ausgetauscht wie noch nie seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Mehr als 400 ukrainische und russische Soldaten und Zivilisten konnten in ihre jeweilige Heimat zurückkehren. Es war der erste offiziell vermeldete Gefangenenaustausch seit knapp fünf Monaten. Vermittelt hatten den Deal die Vereinigten Arabischen Emirate und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

248 russische und "mehr als 200" ukrainische Menschen wieder frei

Das Verteidigungsministerium in Moskau verkündete im Online-Dienst Telegram die Freilassung von 248 russischen Soldaten. Sie würden nun medizinisch und psychologisch betreut. Der zuständige ukrainische Koordinierungsstab sprach von 230 Männern und Frauen, die freigelassen worden seien. Unter den Soldaten seien auch Verteidiger der Hafenstadt Mariupol und der Schlangeninsel gewesen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj postete in den sozialen Medien ein Video von feiernden Männern in Militäruniformen. "Wir denken an alle Ukrainer, die in russischer Gefangenschaft sind", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.