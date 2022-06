Bisher größter Gefangenenaustausch im Ukraine-Krieg

Mit einem baldigen Ende des Russland-Ukraine-Kriegs rechnet der französische Präsident Emmanuel Macron nicht. Er hofft zumindest auf das Jahresende. Entsprechend intensiv beschäftigen sich Bündnisse wie die Nato weiter mit dem Thema: Am Mittwoch reagierten die Nato-Staaten mit deutlich mehr einsatzbereiten Truppen und einer neuen Strategie auf den russischen Angriffskrieg. Die USA kündigten an, die Militärpräsenz in Europa verstärken zu wollen.

Bisher größter Gefangenenaustausch im Russland-Ukraine-Krieg

Die Ukraine und Russland führten derweil den bisher größten Gefangenenaustausch im Russland-Ukraine-Krieg durch. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind 144 ukrainische Soldaten befreit worden. Darunter seien 95 Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol, erklärte die Geheimdienstabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Angaben zu Ort und Zeitpunkt des Austauschs wurden zunächst nicht gemacht.

Tausende ukrainische Kämpfer hatten das Asow-Stahlwerk wochenlang gegen die russische Armee verteidigt und sich in unterirdischen Tunneln der riesigen Anlage verschanzt. Mitte April ergaben sich schließlich hunderte Kämpfer. Der Chef der prorussischen Separatisten in Donezk, Denis Puschilin, sagte, bei dem aktuellen Austausch seien auf beiden Seiten gleich viele Soldaten freigelassen worden.

London: Angriff auf Einkaufszentrum könnte Versehen gewesen sein

Die Fassungslosigkeit nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in ukrainischen Großstadt Krementschuk vom Montag ist unterdessen weiter groß. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste könnte es jedoch ein Versehen gewesen sein. Es sei durchaus realistisch, dass die Attacke ein nahe gelegenes Infrastrukturziel habe treffen sollen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Moskaus Angriffe mit Langstreckenraketen seien auch schon in der Vergangenheit ungenau gewesen, was zu einer hohen Zahl an zivilen Opfern geführt habe - etwa beim Beschuss des Bahnhofs in der Stadt Kramatorsk im April, hieß es weiter. Moskau sei bereit, "hohe Kollateralschäden" in Kauf zu nehmen. Da Russland einen Mangel an moderneren Präzisionswaffen und deutliche Schwächen bei der Planung seiner Ziele habe, müsse man durch weitere Angriffe mit weiteren zivilen Opfern rechnen.