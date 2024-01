Ukraine-Ticker: Stoltenberg erwartet Nato-Beitritt Schwedens

11.55 Uhr: Russland - Angriff auf Charkiw Vergeltung für Belgorod

Nach Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums war der Angriff auf die ukrainische Stadt Charkiw in der Nacht die Vergeltung für die Bombardierung der russischen Stadt Belgorod durch die Ukraine zuvor. Russland habe in Charkiw "Entscheidungszentren" und militärische Einrichtungen getroffen.

09.50 Uhr: Nato-Generalsekretär erwartet im neuen Jahr Bündnisbeitritt Schwedens

Die Nato wird nach Einschätzung von Generalsekretär Jens Stoltenberg im neuen Jahr die seit langem geplante Aufnahme Schwedens abschließen. Er sei zuversichtlich, dass das Land im Juli beim Bündnisgipfel als 32. Bündnismitglied mit dabei sein werde, sagte Stoltenberg der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview zum Jahreswechsel. Schweden habe seine Versprechen an die Türkei erfüllt. Zu dem zusätzlich von der Regierung in Ankara geforderten F-16-Kampfjetdeal liefen derzeit Gespräche zwischen den USA und der Türkei.

09.08 Uhr: Ukraine meldet 90 Drohnenangriffe in Silvesternacht - 87 abgewehrt

Laut Angaben aus Kiew hat Russland die Ukraine in der Silvesternacht mit einer Rekordzahl von 90 Kampfdrohnen beschossen. Landesweit hätten davon 87 abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk am Montagmorgen auf Telegram mit. Das seien fast doppelt so viele unbemannte Flugkörper wie in der Silvesternacht vor einem Jahr, als insgesamt 45 abgeschossen worden seien.

In der Schwarzmeerregion Odessa im Süden wurden laut Militärgouverneur Oleh Kiper durch einen Angriff auf ein Wohngebiet mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt. Zudem soll es Schäden am Hafen gegeben haben. In Lwiw im Westen der Ukraine soll ein Museum zerstört worden sein. Laut der ukrainischen Luftwaffe griff die russische Armee darüber hinaus die Regionen Cherson und Saporischschja im Süden sowie Charkiw im Osten mit Raketen an.

04.26 Uhr: Örtliche Behörden melden fünf Tote bei Angriffen auf die Ukraine

Bei Angriffen auf mehrere Gebiete in der Ukraine sind den örtlichen Behörden zufolge fünf Menschen getötet worden. In der Stadt Donezk im Osten des Landes wurden vier Menschen getötet und 13 weitere verletzt, wie der von Russland eingesetzte Verwalter, Denis Puschilin, am Montag im Onlinedienst Telegram mitteilte.

In der südwestlichen Region Odessa wurde dem örtlichen Gouverneur Oleg Kiper zufolge ein Mensch bei einem russischen Drohnenangriff getötet. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt. Mehrere Gebäude seien von Teilen "abgeschossener Drohnen" getroffen worden, erklärte Kiper auf Telegram. In Wohnhäusern in verschiedenen Teilen der Stadt seien Feuer ausgebrochen.