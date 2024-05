Mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht: Die wichtigsten Antworten

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat den deutschen Blick auf die eigene Sicherheitslage massiv verändert. Eine "Zeitenwende" rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor gut zwei Jahren aus - die Bundeswehr soll besser ausgerüstet werden. Noch ist es nicht so weit, auch Personal fehlt. Ohne Nato-Unterstützung gilt Deutschland als nicht verteidigungsfähig. Kehrt die Bundesrepublik deshalb zurück zur Wehrpflicht? Die wichtigsten Antworten.

Wehrpflicht in Deutschland: Wie ist die rechtliche Lage aktuell?

Seit 2011 ist die Bundeswehr eine auf Auslandseinsätze spezialisierte Berufsarmee, in der man freiwillig dienen kann. Seinerzeit wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, nach 55 Jahren. In der aktuellen sicherheitspolitischen Lage brauche es keine Wehrpflicht mehr, erklärte Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) damals. Er betonte aber, es könne zu Szenarien kommen, "die wir nicht absehen können" - und die eine Rückkehr zur Wehrpflicht nötig machten.

Die Wehrpflicht in Deutschland für männliche Staatsbürger ab 18 Jahren ist nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Mit einfacher Mehrheit kann der Bundestag jederzeit beschließen, dass sie wieder gilt. Aktiviert würde die Wehrpflicht auch im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Beides muss der Bundestag mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen.

Was wollen die im Bundestag vertretenen Parteien?

Die CDU hat auf ihrem Parteitag Anfang der Woche die Forderung beschlossen: Es soll ein "verpflichtendes Gesellschaftsjahr" geben, also eine allgemeine Dienstpflicht. Junge Menschen sollen selbst entscheiden, ob sie dieses Gesellschaftsjahr als Wehrdienst oder in einer sozialen Einrichtung absolvieren. Bis es so weit ist, fordern die Christdemokraten ein Kontingentmodell: Die Bundeswehr soll ihren Personalbedarf nennen, nach der Musterung eines Jahrgangs soll die benötigte Anzahl an Rekrutinnen und Rekruten eingezogen werden.

CSU-Chef Markus Söder favorisiert eine andere Lösung. Er verlangte im Februar bei einem Besuch in Schweden, dass Deutschland "in fünf bis sieben Jahren" zu seiner seit 2011 ausgesetzten Wehrpflicht zurückkehren soll. Die Wehrpflicht soll laut Söder weiter für Männer gelten, Frauen könnten wie bisher freiwillig dienen.

SPD, Grüne und FDP halten allerdings wenig von einer Rückkehr zur früheren Wehrpflicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach zuletzt von "keiner guten Idee", SPD-Chef Lars Klingbeil möchte lieber bestehende Freiwilligendienste stärken. Klar dagegen ist auch die Linkspartei. Die AfD hält die Aussetzung der Wehrpflicht hingegen für einen schweren Fehler.

Welche Wehrpflicht-Modelle sind im Gespräch?

Werden alle jungen Menschen eines Jahrgangs gemustert oder nur Männer? Dauert die Grundausbildung vier, acht oder zwölf Monate? Mit welchen Gründen kann man sich vom Dienst an der Waffe befreien lassen? Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will bald Optionen für eine Dienstpflicht vorstellen. Klar ist bisher nur: Verschiedenste Modelle sind denkbar.

Am häufigsten diskutiert wird in Deutschland - neben einer vorläufigen Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht für Männer - das "schwedische Modell". Dort gilt eine "Verteidigungspflicht" für Männer und Frauen. Alle müssen verschiedene Dienste leisten, vor allem beim Militär oder im Zivilschutz. Freiwillig zur Musterung gehen in Schweden letztlich rund 30 Prozent - den zwölfmonatigen Wehrdienst machen am Ende fünf bis zehn Prozent eines Jahrgangs, abhängig vom Bedarf der Armee.

Was spricht für die Wehrpflicht, was dagegen?

Befürworter einer Wehrpflicht sagen: Nur auf diese Art erhalte die Bundeswehr genug Soldatinnen und Soldaten. Im akuten Bedrohungsfall brauche es viel Personal, um schnell auch größere Truppen zu mobilisieren. Dazu kommt ein Argument, das auch Söder bemüht: Durch eine Wehrpflicht wäre die Bundeswehr wieder breiter verankert in der Gesellschaft.

Gegner einer Wehrpflicht sagen: Die Anforderungen an eine moderne Armee seien heute zu komplex, um sie in wenigen Monaten ausreichend zu vermitteln. Wer zur Bundeswehr müsse und nicht freiwillig komme, sei zudem nicht immer ausreichend motiviert. Ein verpflichtendes Dienstjahr für alle, ob beim Militär oder in einer sozialen Einrichtung, sei zudem ein massiver Eingriff in die Selbstbestimmung.