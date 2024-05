Pflichtdienst: Wüstner fordert Erfassung aller Wehrfähigen

Der Deutsche Bundeswehrverband sieht in der Diskussion über die Wehrpflicht politischen Handlungsbedarf. In einem ersten Schritt brauche die Bundeswehr die Möglichkeit festzustellen, wer wehrfähig ist, sagte Verbandschef André Wüstner in der Talksendung "Mitreden! Deutschland diskutiert". Er räumte allerdings fehlende Strukturen ein. Es sei "naiv" gewesen, diese Infrastruktur mit Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 aufzulösen.

Wüstner: Wehrpflicht ja – aber nicht wie früher

Dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) derzeit Konzepte zur Einführung eines neuen Wehrpflichtmodells erarbeitet und die Truppe in Richtung Bündnis- und Landesverteidigung umstrukturiere, sei zu begrüßen. Fähigkeiten müssten aber auch personell unterfüttert werden. "Ich merke nur", so Wüstner, "dass in der Personalgewinnung auch mit Blick auf eine Reserve die aktuellen Konzepte nicht ausreichen." Man müsse tätig werden und könne nicht noch länger warten, um überhaupt Konzepte zu erarbeiten. Es sei "eigentlich schon kurz vor zwölf".

Wüstner zufolge haben die Wehrpflicht und auch der Ersatzdienst viele Vorzüge, im Kern brauche es dafür eine sicherheitspolitische Begründung. Diese sei "momentan eindeutig gegeben", so der Verbandsvorsitzende mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die alte Form der Wehrpflicht steht für Wüstner, dessen Verband unter anderem aktive Soldaten und Reservisten vertritt, nicht zur Debatte: "Dennoch müssen wir überlegen, in welcher Art und Weise wir erfassen oder wieder mustern." Konkret sollte die Bundeswehr noch in dieser Legislaturperiode die Möglichkeit bekommen, die Daten aller wehrfähigen Menschen zu erfassen, um diese anzuschreiben und über den Dienst in der Bundeswehr informieren zu können.

Caritas: Rechtsanspruch auf freiwilligen Dienst statt Wehrpflicht

Skeptisch zum Thema Wehrpflicht äußerte sich in der Talksendung die Präsidentin des deutschen Caritasverbands, Eva Maria Welskop-Deffaa. Mit Blick auf die Wehrgerechtigkeit sei es am Ende "vielleicht doch klug, bei der bisherigen Regelung zu bleiben und den Wehrdienst nicht wieder einzuführen". Sie schlug vor, auf Basis von Freiwilligkeit nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um junge Menschen zu gesellschaftlichen Diensten zu bewegen. Damit habe auch die Caritas nach dem Ende von Wehr- und Ersatzdienst gute Erfahrungen gemacht.

"Überraschenderweise haben wir mit dem freiwilligen Sozialen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst die Lücke sofort schließen können", so Welskop-Deffaa. Die Caritas-Präsidentin sprach sich in diesem Zusammenhang für einen Rechtsanspruch für junge Menschen auf einen freiwilligen Dienst aus.