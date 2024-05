Giffey angegriffen – Innenminister prüfen schärfere Strafen

Besser gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen

Klärungsbedarf gibt es offenbar bei der Frage, wie mit Hass und Netze im Internet umgegangen werden soll – insbesondere in den sozialen Netzwerken. Aufhetzende und falsche Informationen wirken wie eine Art "Brandbeschleuniger", so Michael Stübgen (CDU), der Vorsitzende der Innenministerkonferenz. Bayerns Ressortchef Herrmann forderte erneut die Speicherung und Weitergabe von IP-Adressen an die Polizei, um derartige Delikte besser ahnden zu können und Täter aus der Anonymität zu holen. Der Europäische Gerichtshof habe erst kürzlich klargestellt, dass das zulässig sei. In Deutschland scheitere die Umsetzung aber weiter am Widerstand der Grünen und der FDP, so Herrmann.

Anlass der Debatte: Rechte Gewalttat gegen SPD-Politiker

Der 41-jährige Matthias Ecke war am Freitagabend beim Plakatieren in Dresden von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden; er musste operiert werden. Am Montag meldete sich der SPD-Politiker über die Plattform X zu Wort und dankte für die Anteilnahme.

Polizei und Staatsanwaltschaft beschuldigen vier junge Deutsche im Alter von 17 und 18 Jahren, den Angriff verübt zu haben. Social-Media-Auswertungen zeigen nach MDR-Informationen: Zwei der Tatverdächtigen sind als rechtsoffen, tendenziell rechtsextrem und AfD-Sympathisanten zu charakterisieren. Ein weiterer Tatverdächtiger ist auf Fotos zu sehen, die ihn am 1. Mai bei einer AfD-Kundgebung auf dem Dresdner Neumarkt zeigen.

Kurz vor dem Angriff auf Ecke hatte laut Polizei mutmaßlich dieselbe Gruppe in der Nähe einen Grünen-Wahlkampfhelfer verletzt. Bereits zuvor hatte es auch in anderen Orten Angriffe und Bedrohungen gegen Wahlkampfhelfer gegeben.

