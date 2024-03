Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Migration: Trippelschritte statt großer Wurf?

Migration: Trippelschritte statt großer Wurf?

Es knirscht nach wie vor in der Migrationspolitik. Die Ministerpräsidenten der Union beklagen den schleppenden Vollzug von Beschlüssen. Was ist umgesetzt? Was nicht? Und wo fordert Bayern mehr? Eine Analyse.