ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit für Verkürzung der Quarantänezeit

USA als Partnerland gewinnt an Vertrauen

Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie steht die neue Bundesregierung auch auf anderen Politikfeldern vor Herausforderungen, unter anderem in der Außenpolitik. Am Mittwoch hat Außenministerin Annalena Baerbock ihren Amtsantritt bei ihrem US-Kollegen Antony Blinken absolviert. Beide unterstrichen nach ihrem Treffen die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft.

Und fragt man die Deutschen, dann sieht mittlerweile eine Mehrheit in den USA auch wieder einen vertrauenswürdigen Partner. Die Vereinigten Staaten haben nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden bei den Bundesbürgern verlorengegangenes Vertrauen gutgemacht. Das Land gilt jetzt bei 56 Prozent der Befragten (+37 im Vgl. zu August 2019) als ein Land, dem man vertrauen kann.

Die aktuelle Bewertung ist damit auf einem ähnlichen Niveau wie unmittelbar vor dem Ende der Präsidentschaft von Barack Obama. Zu Beginn der Obama-Präsidentschaft war das Vertrauen der Deutschen gegenüber den USA allerdings noch deutlich höher (78 Prozent) und wurde dann unter anderem durch die NSA-Affäre, aber auch durch die verschiedenen Standpunkte zum Beispiel in Afghanistan und Libyen getrübt.

China und Russland verlieren an Ansehen

Ein ganz anderes Stimmungsbild zeigt sich bei zwei anderen Ländern: Russland und China haben in den vergangenen Jahren bei den Bundesbürgern deutlich an Sympathien eingebüßt. Russland wird aktuell von 17 Prozent der Befragten als vertrauenswürdiger Partner gesehen (-11 zu August 2019) und China nur noch von 7 Prozent (-21 zu Februar 2019).

Weiterhin hoch ist das Vertrauen der Deutschen in Frankreich: 81 Prozent halten das Nachbarland für einen vertrauenswürdigen Partner (-8). Großbritannien kommt auf 46 Prozent (+9), Polen auf 35 Prozent, die Ukraine auf 30 Prozent.

Deutsche gespalten bei Sanktionen gegenüber Russland

In den kommenden Tagen stehen mit Blick auf die eskalierende Lage in der Ukraine verschiedene diplomatische Termine an, auch unter Beteiligung einiger europäischer Staaten. Zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent) wünschen sich bei der Vermittlung aktuell eine stärkere Rolle der europäischen Staaten.

Baerbock und Blinken bekräftigen bei ihrem Treffen unterdessen, dass sowohl die USA als auch Deutschland bzw. die EU gewillt sind, mit schärferen Sanktionen zu reagieren, sollte es zu einer militärischen Eskalation von Seiten Russlands in der Ukraine kommen. Dazu bleibt die Haltung der Deutschen gespalten. Nach wie vor ist knapp jeder Zweite (47 Prozent; +3 zu 2018) offen für härtere Sanktionen gegenüber Russland, gut vier von zehn (41 Prozent) sind es dagegen nicht. Nach wie vor stoßen Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland in Ostdeutschland eher auf Ablehnung.

Mehrheit für Nord Stream 2

Spannungen zwischen den USA und Deutschland bestehen im Umgang mit Russland aber weiterhin, vor allem was die Gaspipeline Nord Stream 2 angeht. An der Pipeline, die Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland liefern soll, haben neben europäischen Staaten auch die USA immer wieder Kritik geübt. Die Leitung ist zwar fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb.

Die Mehrheit der Deutschen (60 Prozent) will an der umstrittenen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 festhalten. Die größte Zustimmung findet sich unter den AfD-Anhängern. Größtenteils ablehnend äußern sich zum Projekt allein die Anhänger der Grünen. Generell findet Nord Stream 2 in Ostdeutschland (70 Prozent) einen deutlich größeren Rückhalt als im Westen der Republik. Aber auch in den westdeutschen Bundesländern überwiegt der Zuspruch zur Ostsee-Pipeline (57:30 Prozent).