Bayern: Verdopplung der Omikron-Fälle in wenigen Tagen

Zahl der Tests unklar - Omikron-Zunahme deutlich

Wie viele Tests in Deutschland derzeit tatsächlich durchgeführt werden, ist unklar. Zuletzt veröffentlichte das RKI am 23. Dezember auf seiner Website dazu Zahlen. In der Kalenderwoche 50 (also 13. bis 19. Dezember 2021) ging die Zahl der Tests bereits zurück. Die nächste Aktualisierung der durchgeführten Tests erscheint erst am 6. Januar.

Klar ist aber, dass sich die Omikron-Variante in Deutschland immer weiter durchsetzt. Die Zahl der an RKI übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland hat sich binnen einer Woche mehr als verdreifacht. 35.529 würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, hieß es am Dienstag auf einer RKI-Übersichtsseite (Datenstand 4. Januar). Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 10.443 gelegen (Datenstand 28. Dezember).

Für die laufende und auch die zurückliegende Woche rechnet das RKI mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen. Zwischen der erstmaligen Meldung einer Corona-Infektion und dem Laborergebnis über das Vorliegen einer bestimmten Variante können demnach je nach Nachweismethode mehrere Tage oder Wochen liegen.

Dass die Anzahl der Omikron-Fälle sprunghaft steigt, legen aber auch Zahlen aus anderen Ländern nahe. In Großbritannien, den USA, Frankreich oder Schweden sorgt Omikron für tägliche Höchststände an Infektionen.

Sorge um rasche Omikronausbreitung und Personalausfälle

Für den 7. Januar ist das nächste Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage anberaumt. Aus Sorge vor einer rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante wird bereits eine Anpassung der Quarantänezeiten diskutiert.

In Großbritannien haben mehrere britische Kliniken wegen eklatanter Personalausfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens sechs Krankenhausstiftungen, zu denen teilweise mehrere Kliniken gehören, haben sich angesichts der heftigen Corona-Welle bereits zu diesem Schritt entschieden, wie die BBC am Dienstag berichtete.