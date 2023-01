> Mehrere Tote bei Feuer in Pflegeheim in Reutlingen

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen in Baden-Württemberg sind am Abend drei Menschen ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, teilte die Polizei mit.