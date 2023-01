Polizei nimmt Greta Thunberg bei Lützerath in Gewahrsam

Die Polizei hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einer Protestaktion gegen den Abriss des unbewohnten Dorfes Lützerath in Gewahrsam genommen. Thunberg und weitere Demonstranten wurden von Einsatzkräften abgeführt, als sie am Rande des Kohletagebaus Garzweiler 2, der einige Kilometer von Lützerath entfernt liegt, protestierten. "Die Gruppe befindet sich zur Identitätsfeststellung im Gewahrsam der Polizei", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Aachen, ohne allerdings Thunberg zu nennen.

Keine Festnahme im juristischen Sinn

Zuvor hatte es Mitteilungen von Klimaktivistinnen und -aktivisten über eine Festnahme Thunbergs gegeben. Bei den in Gewahrsam genommenen Menschen geht es laut Polizei um eine Zahl "im mittleren zweistelligen Bereich". Diese müssten im Polizeigewahrsam verbleiben, bis von allen die Identität festgestellt worden sei. Wenn einige dies nicht wollten, "dann müssen alle warten", sagte die Sprecherin. Um eine Festnahme im juristischen Sinn handele es sich aber nicht.

Die Gruppe beteiligte sich demnach an einer erneuten Kundgebung gegen die Räumung von Lützerath und den Braunkohletagebau in der Region. Dabei hätten einige, darunter die in Gewahrsam genommene Gruppe, sich "aus der Demonstration herausgelöst" und seien "auf die Abbruchkante des Tagebaus zugelaufen". Was mit ihnen weiter passiere, wird laut Polizei "entschieden, wenn die Identitätsfeststellung abgeschlossen ist".

Thunberg von Polizisten weggetragen

Der Braunkohletagebau Garzweiler hat eine scharfe Abbruchkante, der Aufenthalt dort ist gefährlich und verboten. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass Thunberg von drei Polizisten weggetragen und nach gut 50 Metern abgesetzt worden sei, um eine Personenkontrolle durchzuführen. Reporter berichten, dass sie anschließend zunächst allein in einem Polizeibus saß. Zuvor hatten sich etwa 60 bis 70 Aktivisten für die Protestaktion in die Nähe der Abbruchkante gesetzt.

Das Dorf Lützerath in der Nähe ist abgeriegelt. Es wurde in den vergangenen Tagen von der Polizei geräumt und soll nun abgebaggert werden. Dagegen hatte sich großer Widerstand formiert.

Thunberg hatte sich vergangene Woche den Protesten gegen den Abbau der unter dem Dorf liegenden Kohle durch den Energiekonzern RWE angeschlossen. Von einer Festnahme der schwedischen Klimaaktivistin schrieb auf Twitter unter anderem die Initiative "Alle Dörfer bleiben", die sich bei Thunberg für ihre Unterstützung bedankte.

Mit Informationen von dpa und AFP.