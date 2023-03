> Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig

Ende Dezember waren gut 300.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig – die Mehrzahl davon hatte aber eine Duldung. In Bayern stammten die meisten Ausreisepflichtigen aus dem Irak. Bei 2.000 Ausreisepflichtigen in Berlin ist die Herkunft unklar.