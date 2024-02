Masernwelle in Österreich - Impflücken in der Bevölkerung

Masern-Erkrankungen treten zurzeit in ganz Österreich auf. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit teilte mit, es seien in diesem Jahr schon 75 Erkrankungen gemeldet worden. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Land vergleichsweise viele Masernfälle verzeichnet: 2023 wurden insgesamt 186 Erkrankungen registriert. Das waren mehr als dreimal so viele Fälle wie in Deutschland; obwohl Deutschland fast zehnmal so viele Einwohner hat.

Keine Impfpflicht in Österreich

Eine Impfpflicht für die Masernimpfung besteht in Österreich nicht. Laut dem österreichischen Gesundheitsministerium werden viele Kinder zu spät geimpft. Insbesondere bei der zweiten Impfung gibt es offenbar große Lücken.

In einer Erhebung von 2022 waren nur 45 Prozent der damals einjährigen Kinder in Österreich zweimal geimpft. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine Quote von 95 Prozent, um die Bevölkerung ausreichend zu schützen.

Impfquote in verschiedenen Altersgruppen nicht optimal

Auch in anderen Altersgruppen gab es der Studie zufolge Impflücken, besonders bei Kindern unter 10 Jahren. Dem Wiener Virologen Lukas Weseslindtner zufolge geht die aktuelle Masernwelle auf unterschiedliche Masernviren zurück. Es gibt demnach also nicht einen einzelnen Auslöser, wie etwa ein Fußballspiel.

Weseslindtner sagte im ORF, die Masern könnten sich nun rasend schnell verbreiten. Um die Welle noch einzudämmen, müssten Erkrankte nach Kontakten befragt werden. Sollten diese nicht immun sein, gebe es ein kurzes Zeitfenster für Nachimpfungen.