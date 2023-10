Hagen bleibt FDP-Chef in Bayern - Rücktrittsangebot abgelehnt

Auch nach der Pleite bei der Landtagswahl am Sonntag bleibt Bayerns FDP-Landeschef und Spitzenkandidat Martin Hagen im Amt. Er habe dem Landesvorstand seinen Rücktritt angeboten, sagte Hagen. Das Gremium habe dies aber abgelehnt. "Der Landesvorstand hat von diesem Angebot Abstand genommen, hat dieses Angebot einmütig zurückgewiesen." In einer schriftlichen Abstimmung habe niemand für seinen Rücktritt gestimmt.

Mit 3,0 Prozent hatte die FDP am Sonntag den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Hagen bekräftigte, er übernehme als Spitzenkandidat die Verantwortung für das Wahlergebnis. Er habe seit Sonntagabend zugleich viele unterstützende Zuschriften aus der Partei bekommen. Wenn es Wunsch der Partei sei, dass er als Landesvorsitzender weitermache, "bin ich bereit, das zu tun".

Hagen: 2028 wieder ins Landesparlament einziehen

Ziel der FDP sei es, in fünf Jahren in den Landtag zurückzukehren. Hagen signalisierte, dass er dann die FDP auch wieder als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen könnte. "Wenn ich in fünf Jahren dazu beitragen kann, dass der erneute Einzug in den Landtag gelingt, möchte ich das gern machen", sagte er.

Hagen ist seit November 2021 Landesvorsitzender der FDP in Bayern und war seit 2018 fünf Jahre lang auch deren Fraktionschef im Landtag. Seit vier Jahren ist Hagen auch Mitglied des FDP-Bundesvorstands.

Mit Informationen von AFP und dpa