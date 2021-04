Söder oder Laschet? Countdown um K-Frage läuft

Armin Laschet oder Markus Söder? In der Frage, wer die Union in den Bundestagswahlkampf führt, dürfte es schon bald eine Entscheidung geben. In Berlin und München tagen heute die Präsidien von CDU und CSU unabhängig voneinander. Thema sind die Erfolgsaussichten der jeweiligen Parteichefs auf die Kanzlerschaft.

Zur Pressekonferenz nach der CDU-Präsidiumssitzung ab 13.30 Uhr gibt es ein BR24Live

CDU-Präsidium: Laschet wähnt sich sicher

Laschet [zum Portrait] will sich an diesem Montagvormittag im CDU-Präsidium und -Vorstand den Rückhalt der Parteiführung sichern. Er werde "um Vertrauen bitten", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Und die Partei wird dann eine Empfehlung aussprechen." Einen Beschluss soll es nach seinen Worten im Präsidium nicht geben. "Es wird ein Meinungsbild eingeholt", erklärte Laschet gegenüber der Boulevardzeitung "Bild".

Auf die Frage, ob er mit einer Mehrheit für seine Kandidatur rechne, sagte er: "Da gehe ich mal von aus." Weiter sagte er über seine Kandidatur: "Ich weiß, wie viele Landesvorsitzende, die sich zum Teil auch schon öffentlich geäußert haben, über diese Frage denken." Er kenne bislang niemanden im CDU-Präsidium, der ihn als Kanzlerkandidaten ablehne: "Ich habe das bisher nicht gehört", sagte er in dem Interview. Er ermutige aber jeden, das zu sagen, wenn er so denken sollte.

Söders Bereitschaft erhöht Druck auf die CDU

Das CSU-Präsidium will am Nachmittag tagen. Söder hatte seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur am Sonntag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Laschet vor dem Unionsfraktionsvorstand von einer breiten Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht. Der bayerische Ministerpräsident sagte zu, anderenfalls sich einzuordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenzuarbeiten.

Söder, der lange an einer Entscheidung bis Pfingsten festgehalten hatte, machte deutlich, dass es viel schneller gehen solle - aber auch, dass aus seiner Sicht die Entscheidung nicht unbedingt an diesem Montag fallen muss. CDU und CSU sollten in "spätestens" zehn Tagen entschieden haben, sagte er am Sonntagabend im ZDF. "Ich denke, es ist in dieser Woche sogar möglich, eine Entscheidung gemeinschaftlich zu treffen." Nichtsdestotrotz benötigt Söder im Werben für sich selbst wichtige Stunden und Tage. Vor allem für die interne Überzeugungsarbeit in der Union, aber auch um über viel Medienpräsenz den Druck auf Laschet und die CDU weiter zu erhöhen. Söders Problem: Noch hat sich kein Schwergewicht aus der CDU öffentlich auf die Seite Söders geschlagen.

Die Entscheidung liefe anders als bei den bisherigen CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber nicht konfrontativ, sondern kooperativ mit der CDU, so Söder. Die Bundestagswahl sei keine "gemähte Wiese", sondern es werde "einer der schwersten Wahlgänge seit 1998", meinte der CSU-Vorsitzende im BR-Interview. Deswegen müsse die Union die beste Lösung präsentieren und überlegen, wer der stärkste Kandidat sei. Das sei ein ganz normaler demokratischer Vorgang.

Die Union braucht eine schnelle Entscheidung

Eine Hängepartie kann sich die Union angesichts sinkender Umfragewerte nicht leisten. Sie muss schnell und geschlossen Tritt fassen: Denn bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es nicht mal mehr ein halbes Jahr, und nach der SPD wollen auch die ohnehin Umfrage-starken Grünen erstmals eine Kanzlerkandidatur verkünden. Von einer Konfrontation zwischen den Unionsschwestern bis hin zu einer förmlichen Abstimmung etwa in der gemeinsamen Bundestagsfraktion wird denn auch in der CSU abgeraten.

Der frühere Vizefraktionschef Wolfgang Bosbach mahnte Laschet, die Wahlchancen der Union im Auge zu behalten. "Jetzt liegt es in erster Linie an Armin Laschet. Wenn er unbedingt Kanzlerkandidat werden möchte, dann glaube ich nicht, dass Markus Söder den offenen Machtkampf mit dem CDU-Chef sucht. Wenn für Armin Laschet entscheidend ist, mit wem die Union im September die größeren Chancen hat, wird er selber Markus Söder vorschlagen", sagte Bosbach der "Heilbronner Stimme".

Der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) hält den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet für den Favoriten: "Wenn Laschet will und seine Partei ihn nicht lässt, dann hat die CDU ein Riesenproblem." Es sei dennoch nicht überraschend, dass sich Söder auch als Kanzlerkandidat zur Verfügung stelle, so Beckstein. CSU-Europapolitiker Markus Ferber sagte der "Augsburger Allgemeinen", er erwarte "keine Kampfkandidatur in der Unionsbundestagsfraktion, das wäre ein Grundstein, mit dem die Bundestagswahlkampagne unnötig schwierig werden würde."

Der dauerhaft in der Kritik stehende Bundesverkehrsminister und CSU-Bezirkschef Andreas Scheuer stellte sich an die Seite seines Parteivorsitzenden. "Die Menschen in ganz Deutschland spüren und sehen, dass Markus Söder das Können zum Kanzler hat", sagte Scheuer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Unter Verwendung von dpa-Material.