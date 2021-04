Alexander Dobrindt befürwortet mögliche Söder-Kandidatur

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sieht Markus Söder als den geeigneten Kanzlerkandidaten der Unionsparteien. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Dobrindt:

"Meine Präferenz ist klar: Markus Söder hat die besten Chancen, in dieser Bundestagswahl erfolgreich zu sein. Und er hat unsere Unterstützung." Alexander Dobrindt

Gleichzeitig räumte Dobrindt ein, dass es in diesem Wahlkampf vor allem um den Zusammenhalt der Unionsparteien gehe, denn "wir haben nicht ein klassisches Duell vor uns, sondern es wird ja von einem 'Triell' inzwischen geredet, das heißt Kanzlerkandidaten von SPD, von Grünen und der Union."

Dobrindt: Wählerpotential ausschöpfen

Aus Sicht von Dobrindt sei es wichtig, mit einem möglichst großen Schub in den Bundeswahlkampf hineinzugehen. Dabei gehe es auch um die größtmögliche Unterstützung in der Bevölkerung. So könne man dann seine Chancen nutzen und die Mobilisierung des Wählerpotentials erreichen, so Dobrindt. Es gehe ihm um die Breite der politischen Mitte: "Ich glaube, dass das mit Markus Söder sehr, sehr gut gelingen kann."

Söder und Laschet wollen Kandidatur

Am Sonntag hatten sowohl Söder als auch CDU-Chef Armin Laschet bekannt gegeben, dass sie beide für die Kanzlerkandidatur der Union zur Verfügung stehen. Heute tagen die Präsidieren beider Parteien.