Manipulation bei Intensivbetten: Vorwürfe, aber keine Belege

Aktuell wird ein noch unveröffentlichter Bericht des Bundesrechnungshofs zu Intensivbetten diskutiert, dazu gleich mehr. Am 7. Mai 2021 hatte der BR24-#Faktenfuchs einen Artikel veröffentlicht, der zu dem Schluss kam, der Vorwurf eines Corona-Leugners sei falsch. Der Mann hatte behauptet, Krankenhäuser hätten absichtlich die Zahl ihrer Intensivbetten falsch gemeldet, um in den Genuss staatlicher Zahlungen zu kommen.

Bundesrechnungshof moniert Fehlanreize für Krankenhäuser

Am 10. Juni 2021 wurde bekannt, dass der Bundesrechnungshof (BRH) "Fehlanreize" im System der Krankenhausfinanzierung moniert. Unter anderem wird in dem noch unveröffentlichten Bericht beanstandet, dass die Berechtigung zu Ausgleichszahlungen auch daran gemessen wird, wie stark die Intensivbetten ausgelastet sind.

Der Bericht, der dem #Faktenfuchs vorliegt, zitiert in diesem Zusammenhang ein Schreiben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 11. Januar dieses Jahres an das Bundesgesundheitsministerium (BMG). Darin äußerte das RKI laut dem BRH-Bericht die "Vermutung, dass Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren." Dadurch könne der Anteil freier Intensivbetten auf unter 25 Prozent gesenkt werden. Das ist eine Voraussetzung für das Erhalten von Ausgleichszahlungen.

Bayerisches Gesundheitsministerium sah im April keine Anhaltspunkte für Missbrauch

Nun wird dem BR von verschiedener Seite vorgehalten, Anfang Mai falsch berichtet zu haben.

Jedoch hat der #Faktenfuchs damals die Auskünfte der Behörden hinterfragt, mit dem Ergebnis: keine Belege oder belastbare Indizien für Manipulationen. Der #Faktenfuchs-Artikel wurde Ende April, Anfang Mai recherchiert. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hinweise, die nun offenbar dem Bundesrechnungshof vorliegen, noch nicht öffentlich.

Im Zuge der ursprünglichen Recherche antwortete das bayerische Gesundheitsministerium dem #Faktenfuchs am 28. April, dass dem Ministerium "keine Anhaltspunkte für missbräuchliches Meldeverhalten" durch die Krankenhäuser vorlägen.

RKI spricht von "Vermutung"

Aus dem noch nicht veröffentlichten Bericht des BRH, der dem #Faktenfuchs vorliegt, geht nicht hervor, wie viele und welche Krankenhäuser weniger intensivmedizinische Behandlungsplätze gemeldet haben sollen als tatsächlich vorhanden.

Ferner werden in dem BRH-Bericht auch keine expliziten Belege für Abrechnungsmanipulationen angeführt, es ist von einer "Vermutung" die Rede, die das Robert Koch-Institut (RKI) am 11. Januar 2021 dem BMG in einem Schreiben mitgeteilt haben soll. Dieses Schreiben ist nicht öffentlich, es liegt dem BR24-#Faktenfuchs nicht vor. Das RKI teilte dem BR24-#Faktenfuchs am 11. Juni 2021 auf Anfrage mit, dass es "generell keine internen Schreiben zur Verfügung" stellt. Später am selben Tag schickt das RKI noch eine längere Stellungnahme nach: