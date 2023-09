Lampedusa: Meloni pocht auf schnellen Einsatz der EU

Ein Flüchtlingsboot nach dem anderen, Tausende Migranten binnen kurzer Zeit: Die Mittelmeerinsel Lampedusa sieht sich aktuell völlig überlastet. Das Ausmaß der Verzweiflung ist so groß, dass seit Mitte der Woche offiziell der Notstand gilt auf der kleinen Insel. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die im Wahlkampf noch versprochen hatte, die Zahl der Geflüchteten in Italien zu senken, hat sich deshalb einmal mehr an die EU gewandt.

Marine soll Flüchtlingsboote am Ablegen hindern

In einer Video-Botschaft im Internet versprach Meloni den italienischen Bürgern, man werde hart vorgehen gegen die massenhaften Ankünfte auf Lampedusa. Notfalls, so Meloni, müsse man die Marine einsetzen, um Flüchtlingsboote am Ablegen zu hindern.

Von der Europäischen Union forderte Meloni, sie müsse helfen, Migranten davon abzuhalten, das Mittelmeer zu überqueren. Den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, habe sie gebeten, das Thema Einwanderung auf die Tagesordnung des EU-Gipfels im Oktober zu setzen.

Kehrtwende der Bundesregierung mit Blick auf Italien

Auch die Bundesregierung hat auf die akute Lage in Lampedusa reagiert. Man werde den freiwilligen Solidaritätsmechanismus mit Italien jetzt doch fortsetzen, hieß es aus Berlin. Dieser Mechanismus war erst vor kurzem gestoppt worden, weil Italien wenig Bereitschaft hatte erkennen lassen, Geflüchtete gemäß der Dublin-Regel zurückzunehmen.

Die massenhafte Ankunft auf Lampedusa hat das aber geändert: Jetzt sei klar, dass Deutschland seiner solidarischen Verpflichtung auch nachkomme, erklärte Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Weber: Scholz "muss seiner Verantwortung gerecht werden"

Manfred Weber, der Chef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, nennt als Grund für den Massen-Ansturm der vergangenen Tage die instabile Lage in vielen afrikanischen Ländern, allen voran in Tunesien. Deshalb sei es so wichtig, mit der tunesischen Regierung einig zu werden, sagte Weber in den ARD-"Tagesthemen".

Die Botschaft an den tunesischen Präsidenten Kais Saied müsse sein, dass die Zahlen der Migranten von dort schnell zurückgehen müssten. Dafür solle Tunesien finanzielle Hilfen bekommen. Die Partnerschaft mit dem Land sei "alternativlos", so Weber.

Dabei richtete der CSU-Politiker auch einen Appell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Dieser müsse "seiner Verantwortung gerecht werden" und nach Tunesien reisen. Eine Reihe europäischer Spitzenpolitiker seien bereits dort gewesen, so Weber. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler gehörten nicht dazu.

Mit Material der dpa.