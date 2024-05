"Krieg zwischen China und USA ist eine Option"

Tiktok, Longi, BYD: Chinesische Unternehmen werden in westlichen Märkten immer dominanter, sei es bei Video-Apps, Solarzellen oder Elektroautos. Die USA fahren einen harten Kurs und haben eine deutliche Erhöhung der Zölle auf eine Vielzahl von Produkten aus China angekündigt - darunter sind Elektroautos, Halbleiter, Mineralien und Medizinprodukte. Der Zollsatz auf chinesische E-Autos steigt drastisch von 25 auf 100 Prozent. Damit versperrt die US-Regierung chinesischen E-Autos faktisch den Weg in die USA.

Ein Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China hätte massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Im BR24-Pfingstinterview erklärt Jacob Gunter, Lead Analyst Economy am "Mercator Institute for China Studies", was China wirklich will und welche Konsequenzen drohen, sollte Deutschland seine China-Politik nicht anpassen.

BR24: Will China den Westen beherrschen?

Jacob Gunter: China will eine wesentlich dominantere Position, als es aktuell hat. Die Kommunistische Partei Chinas hat die Ideologie: China war einmal der Mittelpunkt der Welt, was Macht, Geopolitik und Wirtschaft anging. Dann folgte eine Zäsur, beginnend mit dem Ersten Opiumkrieg 1839, in China nennen sie das, das Jahrhundert der Demütigung. China ist also vom Zentrum der globalen Macht zu einer rückständigen Nation geworden, die von ausländischen Mächten dominiert wurde. Mit dem Ende des Chinesischen Bürgerkriegs 1949 hat sich die Kommunistische Partei selbst das Ziel gesetzt, in 100 Jahren erneut die zentrale Stellung in der Welt zu haben. Es geht also nicht notwendigerweise darum, den Westen zu beherrschen, aber es geht darum, dass China wieder das Zentrum der Weltwirtschaft, der Technologie, der Geopolitik und des Einflusses wird.

China: Partner oder Bedrohung?

BR24: In Anbetracht dieser Ambitionen: Kann China ein verlässlicher Partner sein oder müssen wir China als Bedrohung begreifen?

Gunter: Vor allem wirtschaftlich ist es gleichzeitig eine Chance und eine Bedrohung. Das ist ein riesiges Land, etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt dort, das ist also keine Wirtschaft, die man ignorieren kann. Eine Wirtschaftsbeziehung mit China hat viele Vorteile, aber wir müssen auch ganz klar die Risiken sehen, die von diesem System ausgehen.

Gerade Deutschland war lange Zeit ein komplementärer Wirtschaftspartner Chinas. Deutschland hat eine starke Autoindustrie, aber Deutschland produziert auch industrielle Maschinen und Chemikalien und High-End-Industriekomponenten, die China dringend braucht. Und jetzt kommen da die Risiken rein, wenn China die globale Wertschöpfungskette hochklettert.

BR24: Inwiefern?

Gunter: In der Vergangenheit ist man in irgendeine Fabrik in Guangdong gegangen, eines der größten Produktionszentren Chinas, und da war alles voll mit deutschen Industriemaschinen. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sind da viel mehr chinesische Industriemaschinen, und dadurch verändert sich natürlich die Beziehung zwischen Deutschland und China von einer komplementären Beziehung hin zu einer konkurrierenden.

Ich glaube, es wird sehr schwierig für Europa und besonders für Deutschland, sich daran zu gewöhnen, dass man von einer goldenen Ära der Wirtschaftsbeziehungen zu China in einen knallharten Wettbewerb kommt. Ein Wettbewerb, bei dem die chinesische Regierung mit ihrem Finger stark auf die Waage drückt. Da gibt es viele nicht-marktwirtschaftliche Interventionen und Unterstützung in der chinesischen Wirtschaft, die in Deutschland so nicht passieren kann und das macht einen fairen Wettbewerb unmöglich.

