Tödliches Unglück am Bahnhof: Männer geraten zwischen Zug-Wagons

Zwei Männer sind am Samstagabend am Bahnhof in Kleinheubach im Landkreis Miltenberg von einem Zug erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar, wie es dazu kommen konnte. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt.

Beide Männer geraten zwischen Zug-Wagons

Die zwei Männer sollen sich laut Polizei alleine am Bahnsteig in Kleinheubach aufgehalten haben. Gegen 19.30 Uhr gerieten die beiden Männer zwischen die Wagons eines vorbeifahrenden Zuges. Die Männer im Alter von 37 und 22 Jahren kamen dabei ums Leben.

Der Zugführer hat das laut Polizei offenbar nicht mitbekommen – der Zug ist weitergefahren und kam erst in Miltenberg zum Stehen. Der Bahnhof in Miltenberg ist etwa vier Kilometer von der Unfallstelle in Kleinheubach entfernt.

Umstände sollen geklärt werden

Fachkräfte haben daraufhin Unbeteiligte betreut, die das Geschehen mitverfolgt haben. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Dabei sollen vor allem die genauen Umstände geklärt werden, die zu diesem Unglück geführt haben. Die Polizei konnte Spekulationen, dass sich die beiden Männer zuvor gestritten haben sollen, nicht bestätigen.