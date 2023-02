Kretschmann über Söder: "Inszenieren, Provozieren und Regieren"

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) bei der Verleihung der "Goldenen Narrenschelle" mit einem launigen Gedicht gewürdigt.

Söder verstehe sich "aufs Inszenieren, aufs Provozieren und Regieren", sagte Kretschmann am Dienstagabend im Europa-Park Rust. Und er fügte an anderer Stelle hinzu: "Bescheidenheit ist eine Zier, doch er regiert stets ohne ihr."

"Twitter, TikTok, Instagram begleiten dich"

Mit Blick auf die sozialen Netzwerke sagte der baden-württembergische Regierungschef über Söder: "Twitter, Tiktok, Instagram begleiten Dich bei Deinem Drang, Deine Schritte, Deine Taten, jedem weltweit zu verraten!"

Auch auf den Machtkampf zwischen dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet und Söder um die Kanzlerkandidatur der Union 2021 spielte Kretschmann an. Über Söders Klimaschutz-Bemühungen dichtete Kretschmann laut den "Stuttgarter Nachrichten": "Wenn es hilft für Deinen Traum, umarmst du sogar einen Baum."

Söder sollte undotierte Auszeichnung schon früher bekommen

Die Übergabe der sogenannten Narrenschelle – einer vergoldeten Handglocke – ist inzwischen einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten. Sie wird seit 2006 verliehen. Söder sollte die undotierte Auszeichnung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) bereits im vergangenen Jahr erhalten. Die Veranstaltung im Europa-Park fiel aber damals wegen der Corona-Pandemie aus.

Frühere Träger der Narrenschelle waren Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), die frühere bayerische Europaministerin Beate Merk (CSU), Grünen-Politiker Cem Özdemir, Sänger Tony Marshall und der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Christian Streich. Auch Kretschmann gehört zum Kreis der bisher Ausgezeichneten. Die 1924 gegründete VSAN ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands.

Söder: "Danke für super Stimmung und die Laudatio"

Söder wiederum bedankte sich für das Gedicht. "Danke für super Stimmung und die Laudatio, lieber Winfried", twitterte der bayerische Ministerpräsident am Abend. "Lebensfreude tut gut. War gern dabei."

Der CSU-Politiker teilte auch mit: "Endlich musste mal ein Grüner viele positive Dinge über mich sagen." Mit Blick auf Kretschmann, mit dem Söder politisch im Rahmen der sogenannten 'Südschiene' zusammenarbeitet, ergänzte er: "Wir sind beide Faschingsfans."

"Fastnacht in Franken": Söder dieses Mal wieder verkleidet?

Allerdings kam Söder trotz aller Fastnachtsliebe unverkleidet in den Südwesten. Bei der traditionellen "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim an diesem Freitag könnte sich das ändern: Im vergangenen Jahr jedenfalls liebäugelte Söder, der sich vor seiner Zeit als Ministerpräsident stets aufwändig verkleidete, mit einer Kostümierung im Jahr 2023.

Vor einigen Tagen schrieb Söder zudem bei Instagram zu einem Video, das ihn beim Ausprobieren verschiedener Verkleidungen zeigt: "Welche Verkleidung es bei der Fastnacht in Franken wohl wirklich wird?"

Wegen Karnevalsrede: Zoff zwischen CDU und FDP

Eine andere Karnevalsrede sorgt dagegen derzeit für Streit – und zwar zwischen CDU und FDP. In einer Rede bei der Verleihung des "Ordens wider den tierischen Ernst" in Aachen hatte FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz scharf kritisiert.

Ohne explizit seinen Namen zu nennen, bezeichnete sie Merz unter anderem als "Flugzwerg aus dem Mittelstand". Als Anspielung auf sein zweimaliges Scheitern bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden erklärte Strack-Zimmermann, Merz habe "zweimal keiner haben" wollen, weil er nur schwer zu ertragen sei.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja forderte daraufhin eine Entschuldigung. Strack-Zimmermann twitterte dagegen: "Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Personen nicht über meine Rede lachen können. Karnevalismus ist nicht gottgegeben." Sie spielte auch auf einen CDU-Politiker an, der während ihrer Rede neben Merz durchaus lachen musste: "Anscheinend lohnt es sich, für ein besseres humoristisches Verständnis den geschätzten Kollegen Hendrik Wüst zu fragen."

Mit Informationen von dpa