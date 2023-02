"Flugzwerg": CDU fordert Entschuldigung von Strack-Zimmermann

Wegen kritischer Bemerkungen gegen CDU-Chef Friedrich Merz in einer Karnevalsrede fordert seine Partei eine Entschuldigung von der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

CDU: Strack-Zimmermann soll sich bei Merz entschuldigen

"Das war ein neuerliches Unterschreiten von anständigem Umgang und anständiger Sprache", sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja der "Rheinischen Post". So wie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses verhalte man sich nicht, "nicht einmal im Karneval". Er erwarte, dass sich Strack-Zimmermann bei Merz entschuldige "und zum Ausdruck bringt, dass das eine Entgleisung war."

Bei Karnevalsrede: "Flugzwerg aus dem Mittelstand"

In einer Rede bei der Verleihung des "Ordens wider den tierischen Ernst" in Aachen am Samstag hatte Strack-Zimmermann den CDU-Vorsitzenden - ohne ihn explizit beim Namen zu nennen - als "Flugzwerg aus dem Mittelstand" bezeichnet, den "zweimal keiner haben" wollte, weil er nur schwer zu ertragen sei.

"Plötzlich mild" bei Reichsbürgern

Die FDP-Politikerin warf dem im Publikum sitzenden Merz außerdem vor, die Reichsbürgerszene nicht ernst zu nehmen. "Treibt's ein Nazi-Prinz zu wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild", reimte sie. Auch Merz' Bemerkungen in der Debatte um Ausschreitungen an Silvester thematisierte Strack-Zimmermann: "Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha."

Zwergen-Vergleiche auch für Scholz und Putin

Strack-Zimmermann teilte allerdings auch in andere Richtungen aus: Den russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte sie einen "Wodka-Zwerg" und Kriegsverbrecher. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betitelte sie als "Kanzler-Zwerg" mit "schwerer Amnesie" - wohl in Anspielung auf seine Aussagen im Cum-Ex-Skandal.

Die Ampel-Koalition umschrieb Strack-Zimmermann als ihren "ersten flotten Dreier", den sie mit der Bemerkung kommentierte: "Wer hätt' noch vor der Wahl gedacht, dass so ein Schweinkram Freude macht."

