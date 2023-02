Schneckenkorn in Kaffeemaschine: Polizei vermutet Absicht

Der Fund von Schneckenkorn in einer Kaffeemaschine in der Unfallklinik Murnau am Staffelsee in der vergangenen Woche, beschäftigt die Polizei weiter. Vieles deutet nach derzeitigem Ermittlungsstand auf Absicht hin. Rund 190 Menschen haben den verunreinigten Kaffee getrunken, ein Betroffener zeigte Übelkeitssymptome.

Mitarbeiter entdeckt blaue Körner in Kaffeemaschine

Ein Küchenmitarbeiter hatte die blauen Körner in der Kaffeemaschine entdeckt. Nach einer Prüfung stand fest: Es handelt sich um Metaldehyd, oder umgangssprachlich Schneckenkorn. Normalerweise kommt das Ungeziefervernichtungsmittel bei Schnecken oder Raupenbefall im Garten zum Einsatz. Das enthaltene Metaldehyd kann je nach Konzentration Kinder und Haustiere vergiften.

Motiv für Schneckenkorn in der Kaffeemaschine unklar

Wer die giftige Substanz in die Kaffeemaschine in der Hauptküche der Klinik füllte und welches Motiv dahinter stehen könnte, ist weiter unklar, so Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd zu BR24. Da Schneckenkorn auffällig blau sei und sich deutlich von Kaffeebohnen unterscheide, gehe man von keinem Versehen, sondern von Absicht aus.

Unfallklinik Murnau stellt Anzeige gegen Unbekannt

Ein Betroffener habe nach dem Kaffeegenuss über Übelkeit geklagt, sagt Sonntag. Nach anfänglichen Erkenntnissen hatten etwa 190 Menschen den Kaffee getrunken. Die Unfallklinik Murnau hat umgehend Strafanzeige gegen Unbekannt erstellt und Mitarbeiter und Patienten informiert und zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Kripobeamte vernehmen zur Zeit Zeugen und suchen nach Hinweisen.