Knobloch schockiert über AfD-Zugewinne in Niedersachsen

Über das AfD-Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen zeigt sich die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, schockiert. "Krisenzeiten waren zwar immer eine Feuerprobe für die Demokratie, aber Zuwächse für eine rechtsextreme Partei in dieser Größenordnung sind ein Alarmzeichen für das ganze Land - weit über Niedersachsen hinaus", erklärte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am Sonntagabend in München.

AfD fast doppelt so viele Stimmen

Hochrechnungen zufolge konnte die AfD bei der letzten Landtagswahl des laufenden Jahres die Stimmanteile fast verdoppeln und schafft demnach ein zweistelliges Ergebnis.