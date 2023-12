Klimakonferenz - Papst Franziskus zum Zuschauen verdammt

Am Mittwochvormittag herrscht weitgehend Routine: gesundheitlich beeinträchtigt aber tapfer gibt Papst die große Audienz in der Aula Paulo Sesto. Die Vatikanpresse bereitet sich auf die Reise nach Dubai vor: Freitag Abflug, Samstagvormittag spricht der Papst zunächst in der großen Runde, dann mit Staatsvertreterinnen und -vertretern in Einzelgesprächen.

Franziskus hatte im Herbst eine Ergänzung seiner Enzyklika veröffentlicht. In dieser geht er ausdrücklich auf die diesjährige UN-Konferenz ein, auf die Hoffnungen, die mit dem Treffen verbunden sind. Franziskus wirkt in diesem Schreiben pessimistisch, sofern man das über einen gläubigen Menschen sagen darf. Er wirft den Mächtigeren innerhalb der Staatengemeinschaft Egoismus vor, nichts aus der Corona- und der Schuldenkrise gelernt zu haben, und Entschlüsse zum Wohl der Weltgemeinschaft nicht umzusetzen.

Papst als "bunter Hund" in Weiß

Er erinnert auch an das Kyoto-Protokoll aus den 90er Jahren mit dem Beschluss, die Treibhausgasemissionen um 5 Prozent zu senken, was jedoch nicht erfolgte. Auch das Pariser Abkommen habe keine signifikante Wende gebracht. Das Treffen in Dubai soll der Durchbruch werden, so sein Schreiben, die Reduktions-Zusagen umzusetzen und kontrollier- bzw. sanktionierbar zu machen.

Die Sorge des bald 87-Jährigen um den Zustand der Welt, sie ist zum Greifen. Seine Rolle in Dubai hätte die eines Außenseiters sein können – der Vatikan ist nicht Mitglied der UNO – der "bunte Hund" in Weiß, der die Vertreterinnen und Vertreter der Welt zu gemeinsamem Handeln aufrüttelt. Es ist schwer auszumachen, ob eine persönliche Anwesenheit von Franziskus einen Unterschied gemacht hätte.

Leibärzte ziehen die Reißleine

Am Mittwochabend ziehen – so kommuniziert es der Vatikan – die Leibärzte des Papstes die Reißleine. Franziskus habe den Bitten seiner Ärzte nachgegeben und werde auf die Reise zur UN-Klimakonferenz verzichten. Der Papst nimmt Antibiotikum, er habe keine Lungenentzündung, aber eine schwere Bronchitis. Seine Rede vor den Staatschefs wird morgen von Kardinal Staatssekretär Parolin verlesen werden, der vor Ort ist.

Und Franziskus wird im Vatikan sitzen und möglicherweise zuhören. Vielleicht wird er sich über sich selbst ärgern, sich nach der Untersuchung am vergangenen Samstag nicht geschont zu haben, um rechtzeitig gesund zu werden. Vielleicht wird er über sich nachdenken, ob er noch die Kraft hat, die großen Themen anzugehen, die ihm so drängend am Herzen liegen.