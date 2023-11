Wegen Erkrankung - Papst sagt Reise zum Weltklimagipfel ab

Papst Franziskus hat wegen einer Atemwegserkrankung seine Reise nach Dubai für die Weltklimakonferenz abgesagt. Obwohl sich der Gesundheitszustand des Oberhauptes der katholischen Kirche verbessert habe, hätten seine Ärzte ihn gebeten, die dreitägige Reise nicht anzutreten, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Dienstagabend mit. "Papst Franziskus hat die Bitte der Ärzte mit großem Bedauern angenommen und die Reise ist daher abgesagt", so Bruni.

Entzündung der Atemwege, aber keine Lungenentzündung

Seit dem vergangenen Wochenende leidet der 86-jährige Pontifex nach Angaben des Vatikans an einer leichten Grippe und einer Infektion der Lunge und der Atemwege. Eine Lungenentzündung sei bei einer CT-Untersuchung ausgeschlossen worden. Der Papst wurde demnach intravenös mit Antibiotika behandelt. Der Argentinier musste bereits Termine absagen und hielt das traditionelle Angelus-Gebet per Video-Schalte von seinem Wohnsitz aus ab. Große Teile seiner Ansprache ließ er von einem Priester vorlesen. Franziskus wirkte erschöpft und hustete.

Von diesem Freitag an bis Sonntag wollte Franziskus als erster Papst zu einer Weltklimakonferenz reisen. Dort wollte das katholische Kirchenoberhaupt eine Ansprache halten und etwa 30 bilaterale Treffen am Rande der "COP28" absolvieren. Gemeinsam mit dem Großimam der Kairoer Al-Azhar-Universität, Ahmad al-Tayyeb, sollte der Papst zudem einen interreligiösen Glaubens-Pavillon einweihen.

Papst will sich an Gipfel-Gesprächen beteiligen - Modalitäten unklar

Franziskus und der Heilige Stuhl wollen sich laut Bruni aber nach wie vor an den Gesprächen des Weltklimagipfels beteiligen. Die entsprechenden Modalitäten dafür sollen so bald wie möglich festgelegt werden. Details wurden noch nicht genannt. Franziskus hat den Umweltschutz zu einem der Pfeiler seiner Amtszeit erhoben.

Die Sorge um den Papst ist nun erneut groß. Franziskus wird im Dezember 87 Jahre alt. Seit einiger Zeit macht ihm die Gesundheit zu schaffen. Wegen starker Knieschmerzen nutzte er zuletzt immer wieder einen Rollstuhl. Ende März hatte er wegen einer Atemwegsinfektion drei Nächte im Krankenhaus verbracht. Im Juni musste er unter Vollnarkose am offenen Bauch operiert werden.

70.000 Teilnehmer bei Weltklimakonferenz erwartet

Die Weltklimakonferenz in Dubai beginnt am Donnerstag und geht bis zum 12. Dezember. Rund 70.000 Teilnehmer werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet, darunter Staats- und Regierungschefs. Eine große Rolle bei der Konferenz wird unter anderem die künftige Nutzung fossiler Energien wie Öl, Gas und Kohle spielen.

Zum Artikel: Das wird wichtig auf der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai

Mit Informationen von dpa, KNA und AFP