Klimaaktivisten besprühen Brandenburger Tor mit oranger Farbe

Mitglieder der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben das Brandenburger Tor in Berlin mit oranger Farbe angesprüht. Alle sechs Säulen waren betroffen. Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Es habe 14 Festnahmen gegeben. Es werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, so der Sprecher.

Berliner Bürgermeister entsetzt

Das Wahrzeichen sei Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit, betonte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). "Mit diesen Aktionen beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft." Bei den Aktionen der Gruppe handele es sich nicht um legitimen Protest, sondern um illegale Sachbeschädigungen und Straftaten. Damit erweise sie dem wichtigen Thema Klimaschutz einen Bärendienst.

Letzte Generation kündigt neue Straßenblockaden an

Berlins bekanntestes Wahrzeichen stehe für große Wendepunkte in der Geschichte, erklärten die Klimaaktivisten. Nun sei es Zeit für eine politische Wende "weg von fossil, hin zu gerecht". Zugleich kündigten sie weitere Aktionen und Proteste an. "Ab morgen geht es los", hieß es: "Wir sind hier, wir sind viele und wir bleiben." Die Proteste würden erst dann beendet, "wenn die Wende eingeleitet ist". Bis spätestens 2030 sei ein Ausstieg aus Erdöl, Gas und Kohle nötig.

Orange Farbe in präparierten Feuerlöschern

Bei der Farbaktion am Sonntag seien präparierte Feuerlöscher genutzt worden, teilte die "Letzte Generation" mit. Nach Angaben der Polizei wollten Klimaaktivisten auch auf das Brandenburger Tor klettern. Eine Streife habe die Hebebühne auf der Westseite bemerkt und dies verhindert.

Neben Straßenblockaden gehören Farbattacken regelmäßig zu den Aktionen der Klimaaktivisten. Zuletzt bewarfen Anhänger den Bayerischen Landtag mit in Farbe getränkten Tennisbällen als Anspielung auf die Hagel-Katastrophe Ende August in Südbayern. Die Gruppe fordert unter anderem, dass Deutschland ab 2030 auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas verzichtet. Die Bundesregierung peilt das Jahr 2045 für eine klimaneutrale Wirtschaft an.