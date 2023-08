Anzeige droht: Klimaaktivisten bewerfen Landtag mit Farbbällen

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Mittwochnachmittag das Parlamentsgebäude des Bayerischen Landtags mit Tennisbällen beworfen, die in weiße Farbe getunkt waren. Laut Polizei versammelten sich gegen 14.30 Uhr etwa zehn Personen vor dem Westportal des Maximilianeums, um die Fassade und das Tor zu bewerfen.

Polizei nimmt Beteiligte mit aufs Präsidium

Zu ihren Motiven schreiben die Klimaaktivisten in einer Presserklärung: "Mit dem Protest wird auf die aktuell verheerenden Unwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern in Bayern reagiert und die bayerische Regierung dafür angeprangert, zukünftige Schreckensszenarien nicht zu verhindern."

Die Polizei löste die nicht angemeldete Störaktion am Landtag auf und nahm die Beteiligten zur Sachbearbeitung aufs Präsidium mit.

Ob die Farbe, mit der der Bayerische Landtag beschmutzt wurde, abwaschbar ist, auf diese Frage hat die Letzte Generation auf Anfrage des BR vom Mittwochnachmittag bislang keine Antwort gegeben.

Neun Klimaaktivisten in Präventivhaft

Am Dienstag waren nach Angaben der "Letzten Generation" bereits einige Unterstützer der Gruppe in Präventivhaft genommen worden, sodass sich nun bis zum 12. September insgesamt neun Aktivisten im Gewahrsam der Polizei befänden.

Die Aktivistin Miriam Meyer, die sich an der Protestaktion am Bayerischen Landtag beteiligte, erklärte, die Klimakatastrophe lasse sich nicht durch Präventivhaft von friedlich Protestierenden beenden, sondern nur durch ein entschiedenes Handeln. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verspreche zwar Hilfen für die Geschädigten, so Meyer weiter, aber er verschwende keine Silbe darüber, was sein Beitrag dazu sein werde, "die katastrophale Entwicklung Richtung Klimahölle zu stoppen."

Hagelschäden in höherer zweistelliger Millionenhöhe

Die Hagelschäden vom Wochenende belaufen sich nach ersten Schätzungen der Versicherungskammer Bayern auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag. Schwer getroffen wurden vor allem Benediktbeuern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) und Bad Bayersoien (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).

Tennisballgroße Hagelkörner hatten am Wochenende Fenster zerschlagen, Dächer und Autos wurden teils komplett zerstört. Ministerpräsident Söder besuchte am Montag die beiden Orte und versprach die Hilfen für die Betroffenen.

Neue Formen des Protests

Die "Letzte Generation" hat angekündigt, künftig auf neue Protestformen zu setzen. So sollen unangemeldete Protestmärsche das Repertoire der Klimaaktivisten künftig ergänzen. Die Klimaaktivisten erhoffen sich so mehr Akzeptanz und Beteiligung in der Bevölkerung und weniger Gerichtsverfahren. Für die Aktion vor dem Bayerischen Landtag wird dies aber wohl nicht gelingen. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, hat schon angekündigt, dass sie wegen des Farbanschlags Strafanzeige stellen wird.