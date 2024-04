Temperatursturz: Unterfrankens Obstbauern fürchten um ihre Ernte

Frühe Blüte keine Besonderheit mehr

Dass Obstbäume immer früher blühen, beobachtet nicht nur Obstbauexperte Thomas Riehl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kitzingen. Das bestätigen auch Daten des Deutschen Wetterdienstes sowie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), über die der BR vergangenen Sommer berichtet hatte. Demnach setzt die Blüte wegen der Erderwärmung alle zehn Jahre rund fünf Tage früher ein.

In den vergangenen Jahren blühten die Bäume am Bodensee immer wieder rund zwei Wochen früher als sonst, verglichen mit dem 30-Jahres-Mittel. War die Apfelblüte in Bayern demnach in den 1990er-Jahren noch Anfang/Mitte Mai (4.-9. Mai), beginnen die Bäume heute schon Ende April (24.-29. April) die Knospen auszutreiben. Im Süden und Osten Bayerns wird diese Entwicklung in Zukunft ausgeprägter zu beobachten sein als etwa in Franken und der Oberpfalz.

Riehl hofft, dass es dieses Jahr nicht so schlimm wird, wie etwa im Jahr 2017. Damals war der März sehr warm, was zu einer frühen Blüte geführt hatte. In den Frostnächten vom 19. auf 21. April waren viele Obstkulturen geschädigt worden. Fränkische Obstbauern büßten zum Teil bis zu zwei Drittel ihrer Ernte ein.