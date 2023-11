Finanzministerium belegt alle Ministerien mit Haushaltssperre

Die Bundesregierung schätzt die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds offenbar ernster ein als bisher angenommen. Das Bundesfinanzministerium hat die bereits verhängte Haushaltssperre für den Klima- und Transformationsfonds (KTF), der von dem Urteil unmittelbar betroffen ist, auf nahezu den gesamten Bundeshaushalt ausgeweitet. Das bestätigte das Finanzministerium dem ARD-Hauptstadtstudio.

Verpflichtungsermächtigungen werden gesperrt

Zuvor hatte der "Spiegel" unter Berufung auf ein Schreiben von Haushalts-Staatssekretär Werner Gatzer darüber berichtet. Aufgrund des Urteils ergebe sich "für den Bundeshaushalt die Notwendigkeit der Überprüfung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage", schreibt Gatzer. "Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden", beabsichtige er daher, "alle in den Einzelplänen 04 bis 17 und 23 bis 60 des Bundeshaushaltsplans 2023 ausgebrachten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen mit sofortiger Wirkung zu sperren".

Gatzer verweist dabei auf Paragraph 41 der Bundeshaushaltsordnung, der eine Haushaltssperre regelt. Mit den genannten Einzelplänen sind die Einzeletats aller Ministerien betroffen. Im Einzelplan 60 sind etwa der Klima- und Transformationsfonds und der 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirm zur Dämpfung der Energiepreise angesiedelt. Ausgenommen sind laut der Aufzählung Verfassungsorgane wie Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht.

Ausnahmen nur bei "unabweisbarem Bedarf"

Eine nach der Haushaltssperre von den Ministerien "begehrte Freigabe von Verpflichtungsermächtigungen (...) in besonderen Einzelfällen" könne er allenfalls noch "im Falle eines schriftlich dargelegten sachlich und zeitlich unabweisbaren Bedarfs in Aussicht stellen", so Gatzer weiter. Es werde dabei "ein besonders strenger Maßstab an den Nachweis eines solchen Bedarfs angelegt".

Belastungen für kommende Jahre sollen gestoppt werden

Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es dazu auf Anfrage, Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Haushalt würden gestoppt, um Vorbelastungen für kommende Jahre zu vermeiden. "Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter eingehalten, es dürfen nur keine neuen eingegangen werden", wurde betont. An anderer Stelle der Regierung wurde ergänzend deutlich gemacht, dass es sich nicht um einen Alleingang von Finanzminister Christian Lindner (FDP) handele: "Es ist abgesprochen und sinnvoll."

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um Festlegungen im laufenden Haushalt, die Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zur Folge haben. Eine Verpflichtungsermächtigung gibt einer Verwaltung die Möglichkeit, bereits für künftige Jahre Zahlungsverpflichtungen einzugehen, etwa bei mehrjährigen Vorhaben.

Laufende Ausgaben nicht betroffen

Aktuelle Ausgaben in diesem Jahr sind von der Haushaltssperre demnach nicht betroffen. Bestehende Verbindlichkeiten würden weiter eingehalten, hieß es aus dem Finanzressort. Es dürften nur keine neuen eingegangen werden.

Bundesfinanzminister Lindner hatte nach dem Verfassungsgerichtsurteil vom Mittwoch zunächst nur eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Die Karlsruher Richter hatten entschieden, dass 60 Milliarden Euro an ungenutzten Kreditermächtigungen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht rückwirkend in den Klimafonds verschoben werden durften. Die Mittel waren zuvor für zahlreiche klimapolitische Projekte der Ampel-Koalition vorgesehen gewesen und fehlen jetzt.

Haushaltsausschuss berät mit Experten

Die Bundesregierung ringt seit Tagen um den Umgang mit dem Urteil aus Karlsruhe und prüft derzeit noch die Folgen des Urteils im Detail, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag sagte. Bevor über Alternativen der Finanzierung gesprochen werde, müsse erst einmal klar sein, wie groß das Haushaltsloch tatsächlich ist.

An diesem Dienstag sollen Experten Bundestag und Bundesregierung helfen, die Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils richtig zu interpretieren. Der Haushaltsausschuss hört dazu Sachverständige an, die von den unterschiedlichen Fraktionen benannt wurden. Vor allem soll es darum gehen, ob trotz des Urteils der Haushalt für 2024 beschlossen werden kann.

Ampel-Koalition diskutiert über Schuldenbremse

Die SPD bekräftigte angesichts der Haushaltskrise zuletzt ihre Forderungen nach einem Aussetzen der Schuldenbremse, um das 60-Milliarden-Euro-Finanzloch zu stopfen. Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hält die Schuldenbremse in der aktuellen Form zwar ebenfalls für nicht mehr zeitgemäß, sieht aber keine Mehrheiten für eine Reform.

"Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte", sagte Habeck am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Sie sei "sehr statisch" und unterscheide nicht zwischen Geldern, die im Laufe des Jahres ausgegeben werden, und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach Jahren rechnen. Das scheine ihm wenig klug, sagte der Grünen-Politiker.

Die Schuldenbremse stamme aus "einer anderen Zeit, als wir immer billiges Gas aus Russland hatten, als China immer unsere Werkbank war oder unser Abnahmemarkt, als die Amerikaner immer verlässliche, treue Freunde waren und uns die militärische Last abgenommen haben, weil es keinen Krieg in Europa gab", sagte Habeck. Diese Voraussetzungen hätten sich verändert.

Linken-Fraktionschef für "Klimareichensteuer"

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch forderte hingegen eine "Klimareichensteuer". "Nach dem Urteil aus Karlsruhe darf es keine Sozialkürzungen geben, um das 60-Milliarden-Loch zu stopfen", sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nicht die "kleinen Leute", sondern Multimillionäre und Milliardäre sollten herangezogen werden, um Deutschland zu modernisieren.

Mit Informationen von Reuters und AFP