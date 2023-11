Nahost-Ticker: Kriegskabinett will Geisel-Angehörige treffen

10.59 Uhr: Erneut Raketenbeschuss aus Gazastreifen auf Südisrael

Extremistische Palästinenser im Gazastreifen haben erneut Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Es sei mehrfach Raketenalarm ausgelöst worden, unter anderem im Kibbuz Ein Haschloscha, teilte die Armee am Montag mit.

10.55 Uhr: Israel greift Ziele im Libanon an - Hisbollah attackiert Israel

Der gegenseitige Beschuss an der israelisch-libanesischen Grenze geht weiter. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben mehrere Ziele im nördlichen Nachbarland an. Daraufhin seien mehrere Geschosse aus dem Libanon nach Israel abgefeuert worden, teilte das Militär am Montag mit. In der Gegend des Ortes Biranit sei aufgrund des Beschusses ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Es gebe keine Berichte über Verletzte. Israel habe zudem die Quellen des Beschusses angegriffen. Die libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah bestätigte Angriffe in Israel und registrierte nach eigenen Aussagen mehrere Treffer.

10.36 Uhr: Ägypten wirf Israel "systematische" Behinderung vor

Ägypten hat Israel die "systematische" Behinderung von Hilfslieferungen für den Gazastreifen vorgeworfen. Ägypten unternehme alles, um Lieferungen über den Grenzübergang Rafah zu ermöglichen, sagte Außenminister Samih Schukri am Montag während eines Besuchs in China. "Aber Israels Politik, die Einfuhr von Hilfen zu behindern, ist systematisch", sagte Schukri seinem Sprecher zufolge. Israel wolle Palästinenser dazu "drängen", den Gazastreifen während der "laufenden Bombardements und Besatzung zu verlassen", so der Außenminister.

09.40 Uhr: China fordert muslimische Staaten zu Zusammenarbeit auf

Vor dem Hintergrund des Nahost-Krieges hat China Vertreter muslimischer Staaten und der Palästinensischen Autonomiebehörde zur Zusammenarbeit aufgefordert. "Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Situation im Gazastreifen schnell abzukühlen und den Frieden im Nahen Osten so schnell wie möglich wiederherzustellen", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Montag in seiner Eröffnungsrede vor einem Treffen mit Spitzenvertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde und vier muslimisch geprägten Ländern in Peking. China sei "ein guter Freund und Bruder der arabischen und muslimischen Länder".

09.09 Uhr: Türkei erwartet über Hundert Flüchtlinge aus dem Gazastreifen

Mehr als Hundert Flüchtlinge aus dem Gazastreifen sollen heute in der Türkei eintreffen, teilt ein Mitarbeiter des Außenministeriums in Ankara mit. Darunter seien Dutzende Menschen, die medizinisch behandelt werden müssen. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte angekündigt, so viele der fast Tausend Krebspatienten wie möglich aus dem Gazastreifen in die Türkei holen zu wollen.

09.07 Uhr: Iran weist israelischen Terror-Vorwurf zurück

Der Iran weist israelische Vorwürfe zurück, an der Kaperung eines Frachtschiffes im Roten Meer durch jemenitischen Huthi-Rebellen beteiligt zu sein. Das erklärt der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Nasser Kanaani. Israel hatte das Aufbringen des Schiffes als "iranischen Terrorakt" bezeichnet. Iran unterstützt die Huthis im Bürgerkrieg im Jemen. Die jemenitischen Rebellen haben im Zuge des Gaza-Kriegs bereits mehrere Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert.

08.44 Uhr: Rund 20.000 Menschen binnen eines Tages in den Süden des Gazastreifens geflohen

Im Laufe des Sonntags sind nach UN-Angaben etwa 20 000 Menschen aus dem Norden des Gazastreifens Richtung Süden geflüchtet. Die Zahl beruht auf Schätzungen von UN-Beobachtern vor Ort, berichtete das UN-Nothilfebüro OCHA am frühen Montag. Die meisten Menschen kamen demnach am Übergang zum südlichen Gazastreifen mit Eselskarren und Bussen sowie manche zu Fuß an.

Die Menschen folgten dem Aufruf der israelischen Streitkräfte, die seit Wochen verlangen, dass Zivilisten die Stadt Gaza und den Nordteil des abgeriegelten Küstengebiets verlassen. Israel zufolge unterhält die islamistische Hamas dort in Krankenhäusern, Schulen und Wohnhäusern Kommandozentralen und Abschussbasen für Raketen.

08.21 Uhr: Bestätigt: Netanjahu will Geisel-Angehörige treffen

Das israelische Kriegskabinett mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Familien der Geiseln und Vermissten treffen. Die Zusammenkunft ist nach offiziellen Angaben für Montagabend geplant. Zuletzt waren Angehörige fünf Tage lang zu Fuß von Tel Aviv nach Jerusalem gezogen. Vor Netanjahus Büro wiederholten sie am Samstagabend lautstark ihre Forderungen: "Trefft Euch mit uns, schaut uns in die Augen." Einige Regierungsmitglieder empfingen schließlich die Familien.

07.48 Uhr: Ärzte ohne Grenzen fordern Waffenruhe im Gazastreifen

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen dringt auf eine Waffenruhe im Gazastreifen. Diese sei "unbedingt" nötig, damit Menschen in sichere Regionen des Landstrichs flüchten und Güter in den Gazastreifen gebracht werden könnten, sagte am Montag der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer, im ARD-Morgenmagazin. Auch brauche es sichere Fluchtwege. "Es fehlt wirklich an allem." Für Zivilistinnen und Zivilisten sei die Lage lebensfeindlich. Es gebe viel zu wenig Lebensmittel und Trinkwasser, Verletzte müssten behandelt werden. Katzer sprach von einer "lebensfeindlichen" Lage.

05.41 Uhr: Israels Armee beklagt Hunderte Tote in den eigenen Reihen

Seit Beginn der Bodeneinsätze Israels im Gazastreifen in Reaktion auf den Hamas-Terror wurden nach Militärangaben 64 Soldaten getötet. Seit dem Massaker von Terroristen der Hamas und anderer Gruppierungen seien es insgesamt 385 getötete israelische Soldatinnen und Soldaten, sagte ein Armeesprecher am Sonntag. Diese Zahl beinhaltet auch Soldaten, die an der Grenze zum Libanon ums Leben gekommen sind.

05.30 Uhr: Israels Kabinett will offenbar Geisel-Angehörige treffen

Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts wollen einem Medienbericht zufolge Familienangehörige der Geiseln treffen. Wie die Zeitung "The Times of Israel" in der Nacht zum Montag meldete, war zunächst noch unklar, wie viele Angehörige an dem am Abend erwarteten Treffen teilnehmen werden. Eine Bestätigung für das Treffen gab es von offizieller israelischer Seite zunächst nicht.

05.15 Uhr: China unterstützt Zwei-Staaten-Lösung

China unterstützt nach den Worten des chinesischen Außenministers Wang Yi die Forderung des jüngsten islamisch-arabischen Gipfels in Riad nach einer Zwei-Staaten-Lösung für den Gazastreifen "voll und ganz". Zudem müsse die internationale Gemeinschaft jetzt handeln und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die humanitäre Katastrophe zu beenden, sagt er bei einem Treffen mit Ministern aus arabischen und islamischen Ländern.